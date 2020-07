West Ham med langt steg mot ny Premier League-kontrakt

West Ham - Watford (3-0) 3-1

Det stod mye på spill for både West Ham og Watford da de barket sammen fredag kveld. Begge lagene var nemlig i poengnød.

Men «sekspoengskampen» ble ingen hyggelig affære for Watford, som tapte 1-3. Seieren gjør at West Ham nå er nummer 15 med 37 poeng etter 36 av 38 kamper. Bournemouth på direkte nedrykksplass har 31 poeng med like mange kamper igjen.

Før første omgang var over hadde London-klubben allerede rukket å score tre ganger.

Det tok ikke mer enn fem minutter før vertene tok ledelsen. Michail Antonio sørget for 1-0. Fire minutter senere smalt det for hjemmelaget igjen. Tomas Soucek doblet ledelsen med en lekker heading på bakerste stolpe.

– Det er ikke matematisk bekreftet at vi holder oss oppe ennå, men vi har tatt et stort steg mot ny kontrakt. For å være ærlig spilte vi ikke bra i dag. Vi ledet tidlig 3-0 og la oss bakpå og det kan være farlig. Men vi er glad for at vi klarte å vinne. Gleden er stor nå, sier West Ham-kaptein Mark Noble, etter sin kamp nummer 500 for klubben, i et intervju med Sky Sports.

Bunnstriden 15. West Ham 37 poeng 16. Brighton 37 poeng 17. Watford 34 poeng 18. Bournemouth 31 poeng 19. Aston Villa 31 poeng 20. Norwich 21 poeng

Ti minutter før pause sørget Declan Rice for at «The Hammers» kunne gå til pause med 3-0. 21-åringen fikk et drømmetreff utenfor Watfords 16-meter da han sendte ballen i en lekker bue i det lengste hjørnet.

– For ei børse! Det er et vanvittig skudd. Ben Foster kan bare kaste lange blikk mot den ballen. Rice parkerer den ballen i lengste hjørne, utbryter TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Fire minutter etter pause reduserte Watford ved Troy Deeney, men det kom til liten nytte.