Slepes på nettet - slik svarer hun

Et av skuespilleren Alyssa Milanos tidligere stunt har møtt kraftig kritikk. Nå slår hun tilbake, og sier det var et politisk grep.

Skuespilleren Alyssa Milano har vært i hardt vær den siste måneden som følge av at en sketsj hun laget 2013 ble oppdaget på ny.

I sketsjen, som ble laget sammen med «Funny Or Die», parodierer hun Nicole «Snooki» Polizzi fra det notoriske TV-programmet Jersey Shore.

I videoen har den tidligere «Charmed»-stjernen Milano malt seg i ansiktet, og derfor blitt anklaget for å kle seg ut med «blackface», en situasjon der en hvit person maler seg svart i ansiktet for å kle seg opp som svart.

Blant dem som har fått lignende kritikk tidligere er Canadas statsminister Justin Trudeau og den kjente TV-verten Jimmy Kimmel.

Milano har den siste tiden omtalt anklagene som en svertekampanje, og gått hardt ut mot kritikerne på Twitter.

Avviser «blackface»

Nå har hun uttalt seg om den siste tiden i et intervju med komikeren Ziwe Fumudoh, som har programmet «Baited».

– Har du noen gang kledd deg opp i «blackface»? spør Fumudoh i intervjuet.

– Nei, det har jeg aldri gjort, svarte hun da, ifølge avisa The Independent.

Milano sier at det hun derimot har gjort er å parodiere hvordan Jersey Shore fremstiller folk med italiensk-amerikansk bakgrunn, noe Milano selv har.

«Snooki», som hun parodierte, har vært en av de mest notoriske skikkelsene fra TV-programmet, som har fått mye kritikk for å fremstille italiensk-amerikanere som vulgære og spille på gamle stereotyper siden det først startet i 2009, skriver The Independent. Jersey Shore-stjernen er forøvrig født i Chile.

New York Times har tidligere skrevet at «Snookis» oppførsel på programmet vekket mye avsky, men at hun samtidig «hadde en merkverdig appell».

– Politisk markering

– Det er mange som har gjort «blackface» da. Når jeg ser tilbake på det så var kanskje ikke det å spøke med Snookis hudfarge det beste valget, spesielt med tanke på internett.

– Men da det skjedde følte jeg at jeg gjorde en politisk markering rundt hvordan italiensk-amerikanere blir fremstilt, sier Milano.

Da anklagene først begynte å versere i juni var hun klar i talen på hva hun mente om kritikke.

– Hei rasshøl. Bildet under er meg som pariodierer Jersey Shore og Snookis farge (hun er en søtnos forresten), som er verdig til å parodiere Trumps farge. Så dra til helvete med svertekampanjen deres, skrev hun på Twitter da.