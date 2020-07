Eks-spillere og kjendissupportere i ekstase etter opprykket: – Enorm glede og lettelse

16 tunge år i lavere divisjoner er over for Leeds, som etter Huddersfields seier over West Bromwich kunne juble for Premier League-opprykk.

Se målene fra Huddersfield 2-1-seier i Sportsnyhetene øverst!

– Det er enorm lettelse for oss som har fulgt klubben. Dette er noe spillere og supportere har drømt om i 16 år. Det er godt å se for alle som har jobbet hardt med å komme seg tilbake at de får lønn for strevet. Det å møte de store lagene igjen, det er det viktigste. Det er i Premier League klubben hører til, sier tidligere Leeds-spiller Eirik Bakke til TV 2.

Marcelo Bielsa var nær ved å føre Leeds opp forrige sesong, men en kollaps på slutten av sesongen gjorde at Yorkshire-klubben måtte ta en ny sesong i Championship. Denne sesongen var det til slutt ingen tvil.

Utenfor Elland Road har supporterne tatt til gatene for å feire opprykket.

- Det begynte med italiensk eier (Andrea Radrizzani) og selve måten han håndtere klubben. Han har en fin personlighet og har snudd opp ned på klubben. Han har sammen med Marcelo Bielsa hatt en visjon og tanke om å ta ta klubben tilbake til røttene. Det ga resultater, sier Bakke.

Nå skal Leeds og Brentford kjempe om seieren i Championship.

– Leeds har de beste supporterne i England. Den sulten de har vist, og at de endelig får lønn for strevet er fullt fortjent. Leeds er en klubb det er tøft å spille for, med tanke på forventninger. Det er en forløsning å komme seg tilbake. Dette er en gledens dag for alle med Leeds-hjerte, sier Bakke.

RYKKET NED: Eirik Bakke og Leeds i aksjon mot Ryan Giggs og Manchester United fra nedrykkssesongen 2003/04. Foto: Paul Barker / AFP

– Tilbake der dere hører hjemme

Det er ikke bare norske spillere med fortid i Leeds som gleder seg.

– Det betyr absolutt alt. Det er utrolig. Det er en av de beste følelsene jeg noensinne har hatt, selv om jeg ikke spiller eller er involvert i klubben. Det er helt fantastisk. Det føles så godt. Bielsa og laget har gjort en utrolig jobb. Fra start til slutt har de gjort alt riktig, sier tidligere Leeds-spiller Dominic Matteo på Sky Sports.

– Gratulerer, Leeds! Tilbake der dere hører hjemme, skriver nåværende Liverpool-visekaptein og Leeds-gutt James Milner på Twitter.

Welcome back to the PL @LUFC

Back in the big time & deservedly so!! — Rio Ferdinand (@rioferdy5) July 17, 2020

– Helt rått håndverk fra Bielsa

Norske fotballprofiler er også i ekstase over Leeds-opprykket.

– Det er en enorm glede og lettelse å få Leeds opp igjen. Det har sett mørkt ut i mange sesonger med økonomisk krise og alt det der. Klubben var nesten ødelagt på 2000-tallet. Nå får vi håpe de driver klubben fornuftig. Jeg håper de kan hevde seg i Premier League ved å hente riktige forsterkninger og beholde Bielsa. Jeg tror Leeds kan styre godt unna nedrykk. Hadde det ikke klart å rykke opp i år heller, tror jeg det hadde blitt lenge til neste gang, sier tidligere landslagsstjerne, fotballtrener og Leeds-supporter Kjetil Rekdal til TV 2.

Nå kan ingen ta det ifra oss! You go Leeds 🤩🍾 — Thorstein H. Helstad (@thorsteinh) July 17, 2020

Rekdal trekker spesielt fram Leeds-manager Marcelo Bielsa, som mye av grunnen til at det endelig lyktes for Yorkshire-klubben.

– De har nesten ikke kjøpt spillere. Marcelo Bielsa har tatt tak i det som har vært der og lånt litt spillere her og der, samt utviklet det som var der. Det er helt rått håndverk fra Bielsa. Chamionship er en liga med 46 kamper der det er lite som skiller. Men det er fantastisk å få dem opp igjen. Nå skal jeg begynne å følge Premier League igjen. Det er lenge siden jeg har sett 90 minutter av en Premier League-kamp, sier Rekdal.

Den tidligere Vålerenga- og Aalesund-treneren tror Leeds kan bite godt fra seg på øvre halvdel av Premier League-tabellen.

– Leeds er en av Englands største byer utenom London, og har enehersket i sitt eget område. De har gode forutstenger til for å etablere seg som et topp seks lag, sier Kjetil Rekdal.

Stor supporterklubb i Norge

Leeds har en stor fanskare, og i Norge har de den femte største supporterklubben etter Liverpool, Manchester United, Chelsea og Tottenham.

Hegerberg-søstrene jubler over Premier League-returen.

– Å være datter og søster av to Leeds-supportere gjør at jeg vet at dere har vært gjennom mye. Gratulerer, Leeds-supportere! Det er vel fortjent, skriver Roma-spiller Andrine Stolsmo Hegerberg på Twitter.

– Mamma, Andy (Andrine) og jeg har måttet dele smerten dere har opplevd de siste 16 årene, skriver Ada Stolsmo Hegerberg med latter-emoji.

This. We (as in Mum, Andy and me) literally have been through their pain throughout 16 years for this 😂 Congrats @LUFC & all supporters !! https://t.co/CxzSc7gwY1 — Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) July 17, 2020

– Vi elsker deg mer enn du aner

– Marcelo, jeg vil at du skal få denne beskjeden: Vi elsker deg mer enn du aner, sier Leeds-supporter og «Game of Thrones»-skuespiller Nikolaj Coster-Waldau i en BBC-video med hyllest av favorittklubben og Bielsa.

– Leeds er tilbake! Føles som å prøve å få barn i 16 år og plutselig få det til når man er 51, skriver komiker Bård Tufte Johansen på Twitter.

Leeds tilbake i PL. Minnene strømmer på; Mark Viduka, war of the roses, Father Christmas med sine gule og blå gullfisker. Dette blir bra! — Øyvind Alsaker (@TV2Alsaker) July 17, 2020