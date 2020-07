Kan identifisere seks ulike typer koronavirus: – Kan redde liv

Forskere har identifisert seks ulike grupper av Covid-19, som alle har et spesifikt knippe symptomer. Gjennombruddet kan hjelpe leger å forutse hvilke pasienter som er mest utsatt for alvorlig sykdom, skriver The Telegraph.

De ulike symptomene viruset gir kan være en indikasjon på hvor alvorlig syke de smittede personene blir og om de kommer til å trenge pustehjelp på sykehus.

Forskerne bak studiet, ledet av forskere ved King's College London, mener funnet kan ha enorm betydning for avgjørelser om behandling under en potensiell ny bølge av viruset.

– Det kan redde liv, sier lege og forfatter av studien, Claire Stevens ved King's College London, til Sky News.

Stor variasjon

Mens hoste, feber og manglende luktesans er kjent som hovedsymptomene på koronaviruset, har Covid-19 også andre sider. Data samlet fra cirka 1600 personer, som har registrert seg på COVID Symptom app i Storbritannia og USA, viser at personer også kan oppleve en rekke andre symptomer.

Hodepine, muskelsmerter, fatigue, diaré, forvirring, tap av matlyst og åndenød er blant symptomene som er meldt inn, skriver Sky News.

Forskerne har konkludert med at hvilken av de seks gruppene med symptomer personer tilhører, anslår hvor raskt sykdommen vil utvikle seg og hvor syk personene vil bli.

Pasientenes sykdomsforløp varierer fra milde fordøyelsessykdommer eller utslett til alvorlig sykdom eller død.

Forskerne testet også modellen på et eldre datasett med koronapasienter fra Storbritannia, USA og Sverige, skriver Evening Express.

MIKROSKOPISK: Bildet viser koronaviruset gjennom mikroskop. Foto: NIAID-RML / AP)

De seks gruppene

De seks gruppene eller typene forskerne har funnet er:

Forkjølelse uten feber – Hodepine, tap av luktesans, muskelsmerter, hoste, sår hals, brystsmerter, men ikke feber. Forkjølelse med feber – Hodepine, tap av luktesans, hoste, sår hals, heshet, feber, tap av matlyst. Gastrointestinal – hodepine, tap av luktesans, tap av matlyst, diaré, sår hals, brystsmerter, men ikke hoste. Alvorlig nivå en, fatigue – Hodepine, tap av luktesans, tap av matlyst, hoste, feber, heshet, brystsmerter, fatigue. Alvorlig nivå to, forvirring – hodepine, tap av luktesans, tap av matlyst, hoste, feber, heshet, sår hals, brystsmerter, fatigue, forvirring, muskelsmerter. Alvorlig nivå tre, mage og luftveier – hodepine, tap av lukesans, tap av matlyst, hoste, feber, heshet, brystsmerter, fatigue, forvirring, muskelsmerter, pusteproblemer, diaré, magesmerter.

Avgjør alvorlighetsgrad

Ifølge Sky News hadde bare 1,5 prosent av personene i gruppe 1, 4,4 prosent av gruppe 2, og 3,3 prosent av gruppe 3 behov for respirator.

Tallene var henholdvis 8,6, 9,9 og 19,8 for personene i gruppe 4, 5 og 6.

Halvparten av pasientene i gruppe 6 havnet på sykehus, mot bare 16 prosent i gruppe 1, ifølge studien, som er publisert i rekke internasjonale medier.

Forskerne har også sett at majoriteten av pasientene i de tre siste gruppene som regel er eldre, mer sårbare, overvektige eller har andre underliggende sykdommer, som for eksempel diabetes.

Studien ble gjennomført over fem dager fra da pasientene ble syke. Forskerne mener at denne modellen gjør at de kan forutse sykdomsforløpet, og enda viktigere, at de kan gjøre det på et tidlig stadie.

– En dypere forståelse

Studien har gitt forskerne «en dypere forståelse av omfanget og virkningen av koronaviruset». I tillegg mener de at modellen kan holde flere fra sykehussengen.

– Hvis du klarer å peke ut personene som er mest utsatt for alvorlig sykdom på dag fem, har man tid til å gi riktig behandling, holde personene hydrert og overvåke oksygen- og sukkernivået i blodet. Dette er enkel behandling som kan bli gitt hjemme, som kan holde folk unna sykehuset og redde liv, sier Dr Claire Stevens ved King's College London ifølge Evening Express.

Forskerne mener at pasienter som må ligge med respirator gjennomsnittlig trenger det fra dag 13.