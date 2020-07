– Det regner ikke i London, men radaren vår sier noe helt annet

Radaren til de britiske statsmeteorologene plukket opp noe helt annet enn skyer over London, Kent og Sussex fredag ettermiddag.

Fredag meldte statsmeteorologtjenesten Met Office i Storbritannia at de hadde plukket opp en større sky sørøst i landet, til tross for at det ikke var meldt det.

– Det regner ikke i London, Kent eller Sussex, men radaren vår sier noe annet, skriver de på Twitter.

80 km brei

ITV News skriver at den mystiske skyen var omtrent 80 kilometer brei på sitt største, rundt Kent og Sussex, samt flere mindre tilsvarende «skyer» over London

Ifølge meteorologtjenesten har de funnet ut hva svaret er:

– Det radaren egentlig har plukket opp er en sverm med flygemaur sørøst i landet, skriver de på Twitter.

Meteorologen legger til at maur gjør dette om sommeren når det er varmt, fuktig og lite vind.

– Flygemaur er ikke en egen art av maur, men hanner og unge dronningmaur som i motsetning til arbeiderne fødes med vinger. I paringstiden forenes de i store svermer, skriver Store Norske Leksikon (SNL).

Videre skriver SNL at flere kolonier gjerne samles samtidig, gjerne rundt høye tretopper, kirkespir og lignende. Paringen foregår i luften.

– Kort tid etter paringen dør hannen, mens den befruktede hunnen (dronningen) feller vingene, og begynner arbeidet med å anlegge en ny tue, står det i leksikonet.

Ser at det ikke er regnskyer

Til ITV News sier en talsperson for Met Office at det trolig er tusenvis av maur i svermen som ble observert fredag.

– En lignende ting skjedde for nesten akkurat et år siden, opplyser meteorologtjenesten.

– På dager som i dag, når det er sol, så plukker radaren opp svermen, men vi greier å se at de ikke har samme form som vanndråper, og at de ser insektlignende ut, fortsetter talspersonen.