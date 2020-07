Gir fortsatt blaffen i avstandsregler

Det er full krig mellom utelivsbransjen og myndighetene på Mallorca, etter at flere titalls utesteder denne uken fikk beskjed om å stenge dørene.

Reaksjonen kom etter at videoer på sosiale medier viste festende turister som ga blaffen i avstandsregler og bruk av munnbind, som er påbudt på ferieøya.

Nå kan TV 2 dokumentere at reglene fortsatt ikke blir fulgt.

I den populære restaurantgata Carrer Sant Magi sto feststemte ungdommer tett i tett i går kveld og nøt feriestemningen. Politiet var ingen steder å se og påbudene om avstand og munnbind, var det få som fulgte.

Myndighetene reagerer

TV 2 viste politisjefen i Palma videobildene, og på spørsmål om han synes avstand og andre smitteverntiltak ble godt nok overholdt, er han klokkeklar.

– Nei, det ble de åpenbart ikke. Men vår oppgave er vanskelig og vi gjør vårt beste, sier José Luis Carque.

Politisjefen sier innsatsen for å overvåke koronatiltakene nå vil bli styrket.

– Vi prøver å ha så mye tilstedeværelse som vi kan. Jeg har alle politifolk som ikke er på ferie i sving med dette. Vi kan ikke være alle steder samtidig, men etter å ha sett denne videoen, vil vi gjøre mer for å minne folk på at de må holde avstand. For deres egen sikkerhets skyld.

VIL INFORMERER FØRST: Politimesteren i Palma mener det er viktig å informere folk godt før bøter blir skrevet ut. Men fra mandag av vil det svi på pungen å droppe munnbind. Foto: Elias Engevik, TV 2.

Heller ikke borgermesteren i Palma liker det han ser på TV 2s bilder.

Han synes ikke scenene er like ille som det så fra bydelen Arenal forrige helg, der tyske turister gikk av skaftet. Likevel kommer han nå med en klar advarsel til alle tilreisende.

– Kommer vi over festing som ikke følger reglene, vil det bli konsekvenser, sier José Hila.

Skyhøye bøter

Politiet på Mallorca har ennå ikke gitt bøter til turister som bryter koronareglene, selv om de politiske myndighetene ga klarsignal for dette dette sist mandag.

Men etter helgen er moratoriet som Jose Luis Carque kaller det over.

Da vil alle som ikke har munnbind i det offentlige rom få 100 euro i bot, altså rett over tusen kroner.

Dersom forseelsen gjentar seg, kan summen komme opp i 3000 euro (over 31.000 kroner).

Men politimesteren er også klar for å stramme opp utelivsbransjen. De har tross alt et ansvar for å veilede sine gjester.

Gjør de ikke det kan bøtene nå 30 000 euro, godt over 318.000 kroner.

– Og det er mye penger, advarer han.

Frykter «illegale» fester

Utelivsbransjen på den populære ferieøya mener de nå blir utsatt for en svært urettferdig behandling.

Jesus Sanchez er president i bransjeforeningen ABONE, som representerer eierne av barer, nattklubber og diskoteker på Mallorca.

Han mener 20.000 arbeidsplasser står i fare og tror tvangsstengingen av utesteder vil få den motsatte effekt: Det vil bli mer koronasmitte i samfunnet.

– Disse tiltakene vil føre til flere ulovlige private fester. Og disse festene utgjør en stor helserisiko for hele befolkningen, sier han til TV 2.

Festene han sikter til er arrangert av privatpersoner uten skjenkeløyve, som gir tilfeldige turister tilbud om å betale en pengesum for muligheten til å feste uhemmet hele natten.

På disse stedene overholdes overhodet ingen koronatiltak, sier Sanchez, som selv har vært med på å avsløre rundt 60 slike arrangementer de siste få dagene og meldt dem til politiet.

– Reis et annet sted!

Borgermesteren i Palma har ingen sympati med de utelivsaktørene som nå har fått lokalene sine stengt, og sier flere nedstengninger vil komme dersom bransjen ikke skjerper seg.

– Når folk drikker, glemmer de å tenke på sikkerheten. Det er menneskelig. Men hvis bareierne ikke skjønner dette, må de stenge.

Mer enn 13 millioner turister besøkte i fjor Mallorca, noe som gjør øya til en av Europas mest populære feriedestinasjoner.

Enkelte steder, som for eksempel byen Magaluf er likevel blitt beryktet for den svært utagerende festingen som har funnet sted der hver sommer.

Nå vil José Hila ha en endelig slutt på fyllebråket, spesielt for å avverge massesmitte blant turister.

– Hvis du kun reiser hit for å bli full, er ikke dette en destinasjon for deg. Da bør du finne deg et annet sted å reise, sier borgermesteren til TV 2.