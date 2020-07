Slik skal han utfordre de beste

Mathias Emilio Pettersen er hjemme i sommer, men helt ferie er det ikke. Med en detaljert treningsplan og tett oppfølging legger han ned arbeidet som skal hjelpe han å ta steget opp fra collegeligaen til NHL.

– Jeg har fått opplegg av treneren min i Denver, Matthew Shaw. Det er en spesifikk plan på hva jeg skal gjøre, og det er egentlig bare å følge den til detalj. Han er en av de beste, så Calgary er veldig takknemlig for at jeg kan følge planen hans videre i sommer, sier 20-åringen til TV 2.

Uken består av fire-fem varierte styrkeøkter. I tillegg har han kondisjonstrening annenhver dag og to treninger på is.

– Det gjelder å ha fokus på å gjøre de rette tingene hver dag. Både bruke øktene og hvilen effektivt. Jeg synes det er veldig greit å ikke ha flere treninger om dagen, men heller kjøre fullt ut på den ene jeg har.

LAGÅND: "VI blir bedre når JEG blir bedre" står det bak på Calgary-overdelen.

– Nå har jeg akkurat kommet hjem, så jeg har ikke rukket å komme i gang på is enda. Planen er at jeg skal trene med landslaget nå i sommer, og ellers bare få så mange treninger på is som mulig, legger han til.

Tett oppfølging

Emilio Pettersen forteller at kommunikasjonen med både treneren i Denver og hans nye klubb, Calgary Flames, har vært veldig god.

– Pre season camp starter i november, men jeg vet at Calgary ønsker meg tilbake før. De vil se meg trene og på is, i tillegg til å følge meg opp ellers. Sesongen starter i desember, så det blir viktig å lade opp til det.

I mellomtiden får han tett oppfølging og veiledning av Henrik Jacobsen, tidligere fysisk trener i Manglerud Star ishockey, på alle øktene sine.

– Det er mye variasjon. For eksempel shuttle-trening med start og stopp, kombinert med sykkelintervaller og annen utholdenhetstrening. Styrkeøktene er en typ sirkeltrening, en blanding av kraft og eksplosiv trening, sier Jacobsen om treningsopplegget til Pettersen.

GOD HJELP: Henrik Jacobsen har full oversikt over treningsprogrammet og følger Pettersen nøye.

Hver av styrkeøktene starter med en god oppvarming, med rulle og aktiv bevegelighet. En typisk økt kan være delt inn i tre «blokker», der hver blokk inneholder et visst antall øvelser. Hver blokk gjennomføres tre-fire runder uten pause, før han går videre til neste blokk.

– Øktene er veldig variert og sørger for at alle muskelgruppene blir inkludert. Det er også mye stretching underveis. Den eksplosive treningen er viktig for at Mathias skal opprettholde formen og bli sterkere, samtidig som han også produserer kapasitet. Men det er ved siden av treningen mye av jobben ligger, med kosthold og restitusjon, og der er Mathias ekstremt god, fortsetter Jacobsen.

– Trening på is blir det tøffeste

Enn så lenge er det ubestemt når han reiser tilbake. I mens forbereder han seg på den harde konkurransen om plass i NHL-stallen.

– Det mye ventetid, men jeg tror det bare er positivt for min del. Jeg får tid til å trene godt og ta flere steg denne sommeren, forteller Pettersen.

– Når jeg drar tilbake blir det fysiske ganske likt, men trening på is blir det tøffeste. For å komme dit man vil, er det et par mann jeg må slå. Man må vise seg både på isen og i vektrommet. Nå handler det om å jobbe med svakhetene mine, og opprettholde og kanskje forbedre det jeg allerede er sterk på, for eksempel eksplosivitet, fortsetter han.

MÅLBEVISST: Pettersen går inn i sonen før han begynner på ny øvelse.

Det er heller ikke bestemt om 20-åringen skal spille NHL for Calgary Flames eller i AHL for farmerlaget Stockton Heat.

– Jeg gir meg selv en 50/50 sjanse, men samtidig ser jeg realiteten i at nivået er utrolig høyt. Hvis det tar lang tid, så gjør det det. Men jeg har veldig lyst og det er det eneste som gjelder for meg. Det har vært drømmen siden jeg var liten, så jeg er spent på å se nivået.