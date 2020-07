Utsetter OL-avgjørelse

Det bekrefter Tufte til NTB.

I slutten av juni sa landslagssjefen i roing Johan Flodin at Tufte og Are Strandli var i solid form, og at en avgjørelse kommer i juli.

Det skjer trolig ikke, ifølge Tufte selv.

- Ingenting er avgjort. Jeg håper på en avgjørelse i august, sier roeren.

OL-veteranen Tufte (44) er fortsatt i tenkeboksen med tanke på å delta i sitt sjuende OL. Flyttingen av sommer-OL med ett år har skapt utfordringer og mye tenking.

Han har vært usikker helt siden de olympiske lekene ble flyttet i slutten av mars, fra juli/august 2020 til juli/august 2021.

OL-mesteren fra 2004 og 2008 vil med deltakelse i Tokyo gjøre ham til den eneste nordmannen i historien med sju OL på CV-en.

Både Tufte og Strandli tok medalje i forrige OL i Rio i 2016. Tufte tok bronsemedalje med Kjetil Borch i dobbeltsculler, mens Strandli tok bronsemedalje med Kristoffer Brun i dobbeltsculler lettvekt.

