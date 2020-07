Dette kan du gjøre om reisearrangøren din går konkurs

Forsikringsselskapet Fremtind har ett klart råd til hva du må gjøre for å unngå å gå i en potensielt dyr felle i sommer.

Virke har tidligere anslått at nordmenn har milliarder utestående i avbestillingsrefusjoner hos reisearrangører, og har i en pressemelding uttalt at de samlede refusjonene som skal tilbakebetales til forbrukere for mars til oktober er estimert til å være opp mot fem milliarder kroner.

Fremtind, som er reiseforsikringsselskapet til DNB og Spare Bank 1 Gruppen, frykter kommende konkurser konkurser kan føre til en kjip beskjed. For det er noe du må være obs på i slike situasjoner:

FRYKTER KONKURSER: Skadeforebygger i Fremtind, Therese Nielsen, sier at selskapet frykter mange reisearrangører vil gå konkurs som følge av koronakrisen. Foto: Fremtind.

– Det er viktig at kundene er klar over at reiseforsikringen ikke gjelder om reisearrangøren eller turoperatøren går konkurs, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind til TV 2.

Flere muligheter

Hun forteller at konkurs alltid er unntatt, uavhengig av hva årsaken til den er. Samtidig forteller hun at det finnes flere muligheter man kan benytte om man plutselig står i en situasjon der reisearrangøren din er konkurs før du har fått utbetalt refusjon.

– Har du betalt reisen med kredittkort kan du kreve refusjon fordi du har kjøpt en tjeneste du ikke har fått. Dette kravet må du rette mot kredittkortselskapet eller banken hvor du har fått kortet utlevert. Sjekk også hvilke rettigheter ditt vanlige debet-kort gir deg, om du har betalt reisen med det, sier Nielsen.

– Kan ikke forskuttere erstatning

I tillegg sier hun at man kan prøve å gå til Reisegarantifondet, som dekker konkurs hos pakkereisearrangører, der de fleste arrangører er medlemmer av fondet. På deres nettsider kommer det fram at flere slike selskaper har gått konkurs den siste tiden.

– Vi er derimot usikre på om Reisegarantifondet har tatt endelig stilling til om Covid-19 vil være omfattet i denne dekningen, sier Nielsen.

Hun forteller at regjeringen i vår endret refusjonsreglene for avbestilte og kansellerte pakketurer: De som lager slike pakker har fått forlenget frist for tilbakebetaling og avlysninger.

– Det betyr at mange kunder som har bestilt pakkereiser ikke får pengene tilbake før etter årets sommerferie. Vår reiseforsikring dekker ikke denne «ventetiden». Vi kan ikke forskuttere en erstatning før vi vet hvor mye du faktisk får refundert, sier Nielsen.

Skadeforebygger Nielsen har en klar oppfordring til hvordan du skal unngå å havne i slike situasjoner i utgangspunktet:

– Denne situasjonen viser hvor viktig det er å alltid betale dine reiser med kredittkort.

Sjekk bestillingen din

Leder i Reisegarantifondet, Aki Viitala sier til TV 2 at det aller første man må sjekke er om det man bestilt er en pakkereise.

– Reisen må være en pakkereise. Det vil si at den må omfatte reise og hotell, eller lignende, det er flere ulike variasjoner av dette på markedet, sier Viitala.

Han understreker at det også er et krav at reiseselskapet må være medlem av Reisegarantifondet.

– Det finnes aktører på markedet som ikke er det. De omgår lovverket. Da står man i en verre posisjon som forbruker, sier han.

Skjæringspunkt

Viitala understreker at det er forskjell på hvem du skal kontakte før og etter at reiseselskapet er slått konkurs.

– Det er et skjæringspunkt som går mellom før og etter konkurs. Før kan forbruker tilkalle Forbrukerrådet. Først etter konkurs er det Reisegarantifondet som gjelder, forklarer han.

Han sier det er to ting man i utgangspunktet har krav på som forbruker.

– Man har krav på å få refundert sine forskuddsbetalinger og eventuell hjemreise, men det siste har for de fleste ikke vært aktuelt i det siste, sier Viitala.

Uavklart

Men det er en ting som endrer mye for mange. Etter koronakrisen traff hele verden knallhardt, er det flere spørsmål som er uavklart.

– Mange har fått turen sin kansellert eller har kansellert den selv. Noen har valgt å ta imot en tilgodelapp eller reisekupong. Alt som omfatter covid-19 er uavklart inntil videre, sier Riitala.

Han legger til at de jobber med å finne ut av det, men at det er et omfattende arbeid.

– Dette går på vidden av forbrukervernet. Går et reiseselskap konkurs, skal forbrukeren ha et vern. Men det er mange tilfeller der konkursen ikke er primær-årsaken til at du ikke får turen din, slik det er mange tilfeller av nå med korona, sier han.

Per nå er det eneste som er klart rundt dette at spørsmålene rundt korona er uavklart fra Reisegarantifondets side.

Tips til de med reisekupong

Viitala har et siste råd til de som har cashet inn en reisekupong eller tilgodelapp etter at reisen de hadde bestilt ble kansellert.

– Bruk gavekortet til å booke en pakkereise. Å sitte med en kansellert pakkereise er ihvertfall litt sikrere enn å sitte med en reisekupong eller en flyreise. Så da beveger man seg fra en gråsone til noe som ser litt lysere ut, sier han avslutningsvis.