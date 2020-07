– Føles som at livet mitt er ødelagt

– Det føles ikke noe særlig, for du føler deg som en stor, diger kjeltring.

Rune Halseth satt fire måneder i høyrisikofengsel i Halden, funnet skyldig i trygdesvindel for over 300.000 kroner. Bakgrunnen for dommen begynte med at han mottok arbeidsavklaringspenger mens han oppholdt seg i Danmark.

I slutten av oktober 2019 fikk Rune Halseth beskjed om at fengselsdommen han hadde sonet ferdig var uriktig. Han ble et av ofrene for det som skulle bli en trygdeskandale.

Nå føler han livet rakner mens han går og venter på en frikjennelse.

– Pinlig av den norske stat

– Du blir jo påvirket av dette både fysisk og psykisk. Det går jo hele tiden å spinner rundt i hodet på deg. Hva skjer nå? Hvilket liv skal jeg få videre? Skal jeg bli ferdig med dette her noen gang? Hvor mange år skal dette ta?

For 56-åringen sitter igjen med mange spørsmål etter at telefonen sluttet å ringe en gang tidlig i vår.

NAV-OFFER: Rune Halseth sonet fire måneder i høyrisikofengsel i Halden for en dom han ikke burde hatt. Foto: Nico Sollie/TV 2

Til nå har Nav tilbakebetalt cirka 53 millioner kroner, og slettet gjeld på 55 millioner til ofrene for Navs feiltolking av EØS-regelverket.

Men selv om flere nå har fått pengene sine fra Nav, må flere av ofrene leve med uriktige dommene på rullebladet.

Grunnen til at flere av Nav-dommene har blitt satt på vent, er fordi Høyesterett har besluttet å sende inn 16 spørsmål til EFTA-domstolen. Dokumentet er på 35 sider, og handler om forståelsen av trygdedirektivene i Norge. Disse spørsmålene kan bli avgjørende i Nav-skandalen.

– Hele sakskomplekset er lagt i fanget på EFTA-domstolen, sier Olav Lægreid til TV 2.

Han er advokat, rettshjelpkoordinator, tidligere universitetslektor og har flere klienter som er berørt av Nav-problematikken. Han mener svarene på de 16 spørsmålene vil være avgjørende for å finne en løsning på trygdeskandalen.

For selv om han er positiv til at Høyesterett har sendt inn spørsmålene og utsatt sakene, mener han fortsatt at Nav-skandalen burde vært ryddet opp i for lengst.

PINLIG: Advokat Olav Lægreid mener det har tatt for lang tid å rydde opp i Nav-skandalen. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

– Det er klart at det er kjempepinlig for den norske stat å ha gjort så omfattende feil over så mange år, og så ikke klare å rydde opp i det innenfor en noenlunde rimelig tidshorisont, sier Lægreid.

Håpet som forsvant

Det vil ta lang tid for EFTA-domstolen å besvare alle spørsmålene. Nav-ofrene som er uriktig dømt må vente minst 9-12 måneder før de til slutt kan bli frikjent.

– Jeg har lyst til å leve det gode liv. Konfliktløst og harmonisk og uten dette her hengende over meg, sier Heidi Schjetne.

Hun ble dømt til 40 dagers betinget fengsel og tilbakebetaling av i overkant 342.000 kroner.

– Det er veldig brutalt. For det føles som om at livet mitt er ødelagt.

BRUTALT: Heidi Schjetne føler at livet hennes har blitt ødelagt etter at hun ble uriktig dømt for trygdesvindel. Foto: Arber Maliqi/TV2

Også hennes dom skulle vise seg å være feiltolket. Nå må hun leve med fengselsdom på rullebladet i minst ett år til.

– Nå har jeg knyttet veldig mye håp og forventninger til det faktum at vi er uskyldige. Og jeg har kjempet en kamp i etterkant av det, sier Schjetne.

Hun føler det blir strødd salt i et åpent sår. Igjen.

Påvirker hverdagen

Både Halseth og Schjetne opplever at fengselsdommen påvirker hverdagen negativt, både fysisk og psykisk.

– Nå har jo ikke jeg forsøkt å reise til USA eller noe sånt, for jeg er jo uføretrygda. Men likevel så vet du at kan ikke gjøre alt du kanskje kunne tenke deg å gjøre. På grunn av at du har den dommen som på en måte sperrer deg, sier Halseth.

Hjemme på Askøy jobber Schjetne beinhardt for å ikke la seg påvirke overfor barna sine. Det er ikke alltid like lett.

– Jeg tenker at barna mine, de fortjener noen å se opp til. Og i fem-seks år, helt siden minsten var tre år gammel, har så mye handlet om at mamma skulle i fengsel. Frykten for at mamma skulle i fengsel, forteller hun.

– Behov for juridisk avklaring

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kunne ikke stille til intervju, men hans statssekretær Vegard Einan understreker at regjeringen har bedt om unnskyldning til de det gjelder. I tillegg skriver han i en epost:

– Regjeringen tar til etterretning at setteriksadvokaten mener det er behov for en juridisk avklaring av rettstilstanden for straffesakene.

Setteriksadvokat Henry John Mæland beklager forsinkelsen, og forklarer utsettelsen av Nav-sakene slik:

– Det må påregnes 7-8 måneders saksbehandling ved EFTA-domstolen, og ytterligere flere måneder før Høyesteretts dom foreligger. At dette medfører en betydelig utsettelse for den videre behandling av NAV-sakene er svært uheldig for de berørte og sterkt beklagelig.

Utvalget som gransker trygdeskandalen fikk utsettelse til å levere rapporten 1. august. Det er koronapandemien som er årsaken til utsettelsen, og rapporten skulle egentlig vært klar 1. juni.

Utvalget skal gjøre en grundig gjennomgang av feilpraktiseringen av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.

Granskingsutvalget bekrefter overfor TV 2 at det ikke vil komme ytterligere forsinkelser i leveringen av rapporten.