Vil gi kommunene makt til å lempe dyr regning over på huseiere: – Helt urimelig

Rørsystem som ikke klarer å ta opp alt vannet fra nedbør, og som blir liggende på overflaten eller flyter inn i hus og kjellere, vil trolig bli et større problem i de kommende årene, ifølge tall fra Norsk klimaservicesenter.

I et nytt forslag åpner regjeringen for at kommunene skal kunne pålegge boligeierne å selv bygge og betale for tiltak mot såkalt overvann.

– Kommunene må ta ansvar

Forslaget gjelder både ved nye bygg og på bebygde eiendommer. Forslaget, som kan ende med store utgifter for boligeiere, vekker harme hos flere, deriblant Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske boligbyggelags landsforbund.

– Jeg tenker at før staten kaster store regninger over på folk som kanskje har bodd i et borettslag i 20 år, må kommunene ta ansvar for at egne rør er brede nok til å ta av regnvannet, sier han til TV 2.

– Før staten kaster store regninger over på folk som kanskje har bodd i et borettslag i 20 år, må kommunene ta ansvar for at egne rør er brede nok til å ta av regnvannet, sier Bård Folke Fredriksen.

Han får støtte fra generalsekretær i Huseiernes landsforbund, Morten Andreas Meyer.

– I sin ytterste konsekvens kan en enkelt boligeier bli påført en regning på hundretusenvis av kroner av problemer som er samfunnsskapt og som vi skal løse i fellesskap, sier han.

– Jeg synes det er helt urimelig at myndighetene nå legger opp til at kommunene kan legge en stor regning på familier, fortsetter Meyer.

Tok regningen selv

Manglerud Borettslag i Oslo, som slet med fuktige og våte kjellere over flere år, valgte til slutt å investere fem millioner kroner i å bygge en kunstig elv der overskuddsvannet ledes nedover i små dekorative dammer.

Løsningen, som har resultert i en sosial møteplass ute og tørre kjellere inne, har de finansiert gjennom økt husleie.

– Vi har laget en liten plass her med sitteplasser som benyttes ofte. Steinene i vannet kan man gå på, og det er fisk i vannet, sier styreleder Morten Henry Hermansen til TV 2.

Se video av den kreative løsningen øverst i denne saken

– Må ta en opprydding

Statssekretær i Kommunal- og moderningseringsdepartementet, Heidi Karen Nakken (H), sier det er nødvendig å gjøre endringer i regelverket.

– Når man har eiendomsrett har man en del ansvar, og det å sørge for at vannet på din eiendom ikke går over på naboens slik at han eller hun får problemer er en del av bildet, sier hun til TV 2.

Samtidig sier hun at kommunene fortsatt har et stort ansvar.

– Kommunene har et stort ansvar for det offentlige nettet, og spesielt på planleggingssiden, for å sørge for at det ikke blir større problemer i framtiden, sier hun.