Prinsesse Beatrice giftet seg i hemmelig seremoni

Fredag morgen fikk prinsesse Beatrice endelig gitt sitt ja til Edoardo Mapelli Mozzi. De to skulle egentlig ha giftet seg i mai, men bryllupet ble utsatt på grunn av koronaviruset.

Buckingham Palace sier at bryllupet var lite og privat. Det var ikke annonsert på forhånd at bryllupet skulle holdes i dag.

Flere personer fra den britiske kongefamilien fikk delta på det private bryllupet. På gjestelisten sto både dronning Elizabeth og prins Philip, samt den nærmeste familien.

Vielsen startet klokken elleve og ble holdt i The Royal Chapel of All Saints i Windsor utenfor London.

Kun 20 gjester

Beatrice er den eldste datteren til prins Andrew og er barnebarnet til dronning Elizabeth. Ifølge Evening Standard ble Beatrice fulgt til alteret av sin far.

PRIVAT: Det ble en privat og liten seremoni da prinsesse Beatrice giftet seg, Foto: Steve Parsons

Det var rundt 20 gjester som deltok på seremonien. Bryllupet skulle egentlig holdes i St James's Palace med 150 gjester og i etterkant skulle det holdes en mottagelse på Buckingham Palace.

På grunn av koronarestriksjoner måtte denne planen avlyses og det ble planlagt et mer intimt bryllup. Fra 4.juli har det i England vært lov til å arrangere seremonier med opp til 30 personer.

– Dronningen, Prins Phillip og nær familie deltok på den private seremonien. Bryllupet ble holdt i samsvar med regjeringens retningslinjer, sier en talsperson for Buckingham Palace til The Telegraph.

FORLOVET: Prinsessen annonserte forlovelsen i september. Foto: Benoit Tessier

Spekulasjoner

Beatrice og Edoardo forlovet seg under en tur til Italia. Etter flere måneder med spekulasjoner annonserte de forlovelsen i september 2019.

Familien til Mozzi har lenge vært nære venner med kongefamilien. Beatrice og Edoardo skal ha startet å date etter at de møttes i prinsesse Eugenies bryllup i oktober 2018.