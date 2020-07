Etter 16 år utenfor det gjeveste selskap er Leeds endelig tilbake i Premier League.

– Rundt om i hytter, hus og puber sitter det nå titusener av norske Leeds-supportere som er tårevåt og elleville, sier nestleder i Leeds United Supporter Club of Scandinavia (LUSCOS), Kjell Bjørn Vinje til TV 2.

Det ble klart etter at Huddersfield slo West Bromwich fredag kveld. Leeds har fortsatt to kamper igjen, men har sikret direkte opprykk ettersom at West Bromwich ikke har mulighet til å ta dem igjen.

Folk tok til gatene i Leeds etter at Leeds rykket opp til Premier League., Foto: Paul Ellis

– Leeds er nok en klubb som ønsker å måle seg med de beste i Premier League. De har uten tvil hatt noen tunge stunder både i League One og i Championship. I tillegg har de tapt et par Play-off-kamper, sier TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad.

Nå vender den gamle storheten tilbake til Premier League etter ti år i Championship.

– Det er en klubb det har gått ganske galt med de siste 20 årene, så jeg tenker at det er fantastisk for supporterne å få dem opp igjen, utdyper Wikestad.

Bielsa-hyllest

Før fjorårssesongen gjorde Leeds et spennende trenervalg, da de klarte å hente Marcelo Bielsa som sin nye hovedtrener. «El Loco», som argentineren blir kalt, har etter hvert blitt en kulthelt i klubben.

Nestleder i Leeds United Supporter Club of Scandinavia (LUSCOS), Kjell Bjørn Vinje mener både eieren og Bielsa skal ha mest av æren.

– Først og fremst honnør til eieren (Andrea Radrizzani), som har turt å kjøpe en klubb som var i knestående med bunnløs gjeld. Laget eide verken stadion eller treninganlegg. Slagplanen Radrizzani og Bielsa har laget har de vært trofast mot, sier Kjell Bjørn Vinje.

– Det var en genistrek å satse på Bielsa for to år siden. Både jord og himmel ble satt i bevegelse for å hente argentineren til til en regnby i Yorkshire. Bielsa kom til en klubb nesten uten penger, full av gråstein. Han har i liten grad kjøpt spillere disse to årene, men stort sett utviklet det han hadde. Det har bært frukter. Nå er vi i ferd med å avslutte en suveren sesong i Championship, men mye må på plass fot at Leeds skal bli et solid Premier League-lag, sier Vinje.

16 års ventetid

Topp seks i Championship 1. Leeds United 87 poeng 2. West Browwich Albion 82 poeng 3. Brentford 81 poeng 4. Fulham 77 poeng 5. Nottingham Forest 70 poeng 6 Cardiff City 67 poeng

I fjor så det lenge lovende ut for Leeds da de ledet tabellen til nyttår. Men i siste halvdel av sesongen raknet det, og de havnet på 3.plass. De hadde fremdeles mulighet til å rykke opp, men tapte Play-off-kampen mot Derby og måtte belage seg på nok en sesong i Championship.

– Det å være Leeds-supporter er risikosport. Det har vært en berg-og-dalbane med mange eiere, flere managere og et gjennomtrekk av spillere som ikke lignet noe. Til tross for alle disse prøvelsene så har det bare gått én vei under den nye eieren, som sakte men sikkert har lagt grunnlag for at Leeds skal skal bli en storklubb igjen, sier Vinje.

16 år har gått siden Leeds tapte 1-4 for Bolton og rykket ned til Championship. Det var nøyaktig tre år etter at klubben hadde spilt semifinale mot Valancia i Champions League. Etter det ventet flere år med nedtur for den gamle storheten.

Mens klubben har vært i dvale har de trofaste supporterne aldri gitt opp. Med mottoet «Marching on Together» har de stått samlet.