Gjorde ikke leksene sine - ble fengslet

En 15 år gammel jente har blitt sendt i ungdomsfengsel etter at en domstol kom frem til at hun brøt reglene for betinget fengsel, da hun lot være å gjøre leksene sine.

15 år gamle «Grace» ble dømt til betinget fengsel i april, etter å ha vært tiltalt for tyveri og for en voldshendelse. Et av vilkårene i dommen var at hun måtte gjøre leksene sine.

Under en høring i mai, bestemte dommer Mary Ellen Brennan at Grace var «skyldig i å ikke gjøre leksene sine og i å ikke møte opp på skolen». Brennan sa også at Grace var en «trussel for samfunnet».

Grace ble dermed arrestert, og har sittet i et ungdomsfengsel siden midten av mai, det skriver CNN.

ADHD

Det var Propublica som først omtalte saken. I et intervju med moren til Grace kom det frem at femtenåringen har ADHD, og at hun sliter med atferdsproblemer.

Ifølge avisen ble Grace dømt til betinget fengsel samtidig som skolen hennes stengte og innførte digital undervisning.

Uten den personlige oppfølgingen til lærerne, skal Grace ha slitt med å tilvenne seg den nye situasjonen.

Demonstrasjoner

På torsdag demonstrerte både elever og lærere utenfor en domstol i Michigan i USA, og utenfor Grace sin skole i Detroit, i protest mot avgjørelsen om å sende femtenåringen i fengsel.

Det har også blitt startet en underskriftskampanje med mål om å få henne løslatt. Kampanjen har blitt signert tusenvis av ganger.

– Mange har ligget etter på skolearbeidet i dette semesteret. Ingen hadde motivasjon til å gjøre noe som helst, fordi lærerne ikke underviste og fordi alt var digitalt. Jeg vet at det var mange flere som ikke gjorde leksene sine, sier 18 år gamle Prudence Canter, en av elevene som møtte opp i demonstrasjonen.

Grace er også svart, og demonstrantene mener at det kan ha hatt noe å si for domstolens avgjørelse.

– Om Grace var en 15 år gammel hvit jente, ville hun ikke sittet i ungdomsfengsel akkurat nå, sier Sheri Crawley. Flere av demonstrantene holdt opp skilt med budskapet «Black Lives Matter».

Blir gjenopptatt

På torsdag ble det bestemt at Michigans høyesterett vil se på saken på nytt.

– State Court Administrative Office samarbeider med Oakland Circuit Court for å undersøke prosessene i denne saken, sa John Nevin, rettens kommunikasjonsdirektør, i en uttalelse.