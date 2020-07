Han kjørte luksusbilen inn i en kafé. Det kan ha vært kroken på døren for PL-karrieren

Søndag kl. 14.30: Se Bournemouth-Southampton på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

– For ham stoppet det helt opp. Han har ikke utviklet seg i det hele tatt, konstaterer TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Bak West Ham og Watford jakter Bournemouth i kampen om å holde seg i Premier League. Det gjør sørkystklubben uten Jordon Ibe. Da Premier League startet igjen etter koronapausen, anstrengte de fleste klubbene seg for å få med seg spillerne på utgående kontrakter videre. I det minste ut sesongen.

Ibe ble løslatt i stillhet.

Sterlings arvtaker

Vi skrur tiden tilbake til 2011. En 15 år gammel Ibe hadde fått oppmerksomheten til storklubbenes speidere etter proffdebuten for Wycombe. Til slutt var det Liverpool som fikk kloen i ham.

Vårsesongen 2015 nærmet Raheem Sterlings dager i Liverpool seg talte. Bak ham i rekkene kom Ibe, som hadde blitt hentet tilbake fra utlån etter å ha imponert i Championship. Uredd, med iøynefallende dribleferdigheter og stor fart skapte han stor blest blant Liverpool-fansen.

KLOPP-KLEMMEN: Jordon Ibe fikk sine sjanser også etter at Jürgen Klopp tok over Liverpool, men kort tid senere bestemte tyskeren for å ta pengene da Bournemouth kom med 15 millioner pund på bordet. Foto: Kirill Kudryavtsev

– Han så veldig bra ut og hadde et kjempegodt utgangspunkt. Ibe hadde noe, men ikke alt, sier Stamsø-Møller.

På sommeren ble Sterling solgt til Manchester City. Da var det duket for Ibe, som nettopp hadde signert ny kontrakt. Men for ham gikk det etter hvert i stå. Da selv ikke Jürgen Klopp klarte å få mer ut av ham, ble han solgt til Bournemouth.

– Ibe var bedre

Ekspertene hadde ikke gitt ham opp av den grunn.

– Alt Raheem Sterling sliter med, kan Jordon Ibe gjøre, sa tidligere Bournemouth- og Liverpool-spiller Jamie Redknapp da overgangen var et faktum, ifølge ESPN.

STJERNEGLIS: Raheem Sterling er ganske nøyaktig ett år eldre enn Jordon Ibe, og er blitt en av England beste spillere. Foto: Laurence Griffiths

Tonen er den samme hos Glen Johnson fire år senere. Den tidligere høyrebacken spilte med både Ibe og Sterling i Liverpool, og fikk bryne seg mot begge på trening.

– Det var en periode der han var bedre på trening enn Raheem Sterling. Så god var han. Jeg husker at jeg sa til folk at denne gutten blir det neste store. Han var fantastisk, men det har ikke fungert, sier Johnson til Talksport.

Mens Sterling gjorde seg til en av Premier Leagues ypperste målscorere, slet Ibe med spilletiden i Bournemouth. Denne sesongen, hans siste på sørkysten, endte med to innhopp for den driblesterke vingen.

Krasjet inn i en kafé

Ved siden av har utenomsportslige problemer fulgt.

Like før sesongstart kjørte han sin Bentley Bentayga i en parkert bil, så i en kafé i London midt på natten. I mars ble han dømt til ett års samfunnstjeneste, samt bøtelagt, for å ha kjørt videre etterpå. I tillegg mistet han lappen. Bildeler skal ha blitt liggende igjen, mens skadene på kafeen var så store at de måtte holde stengt i seks uker, ifølge BBC.

TILBAKE PÅ ANFIELD: Jordon Ibe under Liverpool-Bournemouth i februar 2019. Foto: Rui Vieira

Etter dommen la Ibe seg langflat. Manager Eddie Howe insisterte på at han godtok unnskyldningen, og oppfordret Ibe til å ta lærdom av episoden. På spørsmål om han følte at 24-åringen kunne snu om på livet, svarte han:

– Selvsagt. Jeg tror alle kan gjøre det, og Jordon er fortsatt ung nok til å gjøre endringene som skal til for å utnytte potensialet sitt, sa Howe, ifølge Bournemouth Echo.

Men da kontrakten hans gikk ut fire måneder senere, bestemte Bournemouth seg for å gi slipp på ham. Samtidig kjempet de med nebb og klør for å beholde vingkollega Ryan Fraser, som selv valgte ikke å forlenge.

Da la ikke manageren skjul på at det utenomsportslige bidro til at det ikke fungerte for Ibe i Bournemouth.

– Mange grunner utenfor banen

Eddie Howe ble sitert på at «det var flere grunner» til at den lovende vingen ikke fikk det til å stemme.

– Jeg har sagt mange ganger at ferdighetene hans og talentet ikke er noe å tvile på. Han har ferdighetene til å dra seg forbi folk, noe som er en sjelden kvalitet i fotball. Men det fungerte ikke helt her. Jeg tror det er åpenbart, medga Howe, ifølge Bournemouth Echo.

– Det betyr ikke at det ikke kan fungere et annet sted for ham. Jeg tror det er mange grunner utenfor banen som har bidratt til det, heller enn på banen, fortsatte Bournemouth-manageren.

Kanskje er det den trange økonomien i kjølvannet av koronakrisen som kan gjøre at Ibe får en ny sjanse umiddelbart i Premier League. TV 2s fotballekspert har imidlertid sine tvil.

– Det måtte i så fall være et lag som rykker opp eller noe sånt. Ellers er det et godt tidspunkt for ham i og med at klubbene ikke har så mye penger, og han kan være mulig å snappe opp som bra stallfyll. Jeg utelukker ikke det, men ikke til et lag på øvre halvdel, vurderer Stamsø-Møller.

– Satt i et dårlig lys

Selv har Ibe slått fast at problemer utenfor banen var med å ødelegge Bournemouth-oppholdet, inkludert et stort mediepress.

– Jeg var i søkelyset. Folk så opp til meg, selv om jeg spilte for Bournemouth. Det var et stort press, og jeg ble satt i et dårlig lys. Det tok all selvtilliten bort fra meg, sa Ibe, ifølge Daily Mail.

Også hets i sosiale medier påvirket ham.

– Det gikk under huden på meg mye av tiden. Jeg liker å holde meg for meg selv. De eneste personene jeg snakket med, var Nathan Aké, Lys Mousset og familien min, fortalte Ibe.

Så spørs det hva det neste kapittelet blir for den lynraske vingen. Foreløpig er det stille. For om lag tre uker siden ble han koblet til Celtic og Crystal Palace, mens nettstedet The Athletic lanserer ham som en mulig kandidat for Derby i Championship.

– Jordon Ibe gir mening ... på banen. Han kan fylle en rolle hvor de har et behov. Men hans trøblete periode utenfor banen gjør at det vil stilles spørsmål, skriver nettstedet.

