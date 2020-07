Svensk nettsted: Stortalent muntlig enig med Rosenborg

Tim Prica, sønn av tidligere Rosenborg-spiller Rade Prica, skal ha inngått en muntlig avtale med Rosenborg om en overgang fra Malmö.

Det skriver det svenske netttstedet fotbolldirekt. Sportssjef i Malmö Daniel Andrerson ønsker ikke å uttale seg om nettstedets opplysninger.

– Ingen kommentar, sier Malmös sportssjef Daniel Andersson til Expressen.

Adressa skal ha kontaktet Mikael Dorsin for å forhøre seg om informasjonen stemte, men Rosenborgs sportssjef sier at informasjonen ikke stemmer.

Dorsin har ikke svart på TV 2s henvendelser.

18-åringen spiller for Malmö og var så sent som i fjor høst kåret til et av verdens 100 største fotballtalenter av engelske The Guardian.

– Han er en kraftig offensiv midtbanespiller og har scoret hyppig for Sveriges forskjellige aldersklasser, skriver The Guardian.

Tidligere Malmö-trener Uwe Rösler har tidligere uttalt at han har blitt imponert over det unggutten har vist.

– Han vokser fremdeles. Han er villig, aggressiv, jobber hardt og kan alltid score mål, sa den tidligere Malmö-treneren i følge den britiske avisa.

Prica var på utgående kontrakt og fikk fem kamper for Malmö.