Verdensmester legger opp som 29-åring

Det opplyser den tyske verdensmesteren fra 2014 til Der Spiegel fredag.

André Schürrle, som terminerte kontrakten med Dortmund onsdag, har kunngjort det samme på Instagram. Der skriver tyskeren at han er klar for nye utfordringer, samtidig som han takker for støtten gjennom karrieren.

29-åringen har også en fortid i klubber Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea og Wolfsburg, mens han var utlånt til Fulham og Spartak Moskva i sine to siste sesonger som Dortmunds eiendom.

Schürrle fikk 57 kamper for Tyskland siden landslagsdebuten i 2017.

I tillegg til VM-gullet står Schürrle igjen med Premier League-tittelen fra tiden i Chelsea og tysk cupgull med både Wolfsburg og Dortmund.

Saken oppdateres!