Slik har du aldri sett statsråd Bollestad: – Du vet ikke hva hun kan finne på å gjøre!

– Kan du ikke bare feste den i underbuksa?!

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad gir en klar beskjed til mannen Jan Frode, som forsøker å feste mikrofonen før intervjuet med TV 2.

Til slutt klarer han å feste mikrofonen i BH-en.

– Det dere ikke har sett før har dere ikke sett nå heller, sier Bollestad, og peker på rådgiveren sin:

– Han er helt rysta!

DET VERSTE HAN VET: Olaug Bollestad bruker enhver anledning til å kile ektemannen. Foto: Mads Fremstad/ TV 2

– Skarpe klør

Det har vært gift i 34 år, men hver eneste dag må Jan Frode forvente at kona setter igang med sprell.

– Jeg kiler han i siden. Han er så «gysla» kilen, sier Olaug Bollestad.

– Og de klørne er jo helt forferdelige. Du vet ikke hva hun kan finne på å gjøre, sier ektemannen.

For når statsråden for alvor vil lage ugang, pleier hun å overraske ektemannen mens han sitter på do.

– Jeg liker å leke med vann. Så han kan sitte på do også finner jeg et bøtte med kaldt vann og «smukk» inn på badet der han sitter. Så lukker jeg døra og springer.

– Også sier du tørk opp selv, legger Jan Frode til.

– Ellers så kan du stå i dusjen og få ei bøtte med kaldt vann, sier KrF-nestlederen.

– Hvordan tar du igjen?

– Det er gjerne med kommentarer, men denne leken har vi alltid holdt på med. Vi må fortsette å leke. Det er herlig.

På Instagram legger statsråden ut bilder av ektemannen nærmest hver eneste dag.

– Hun bare tar bilde, også ser jeg i etterkant at der kom jeg på Instagram. Men det er helt okei, sier han.

Vil endre inntrykket av KrF

Jan Frode Bollestad sier de to er opptatt av at folk må være som de er og at man ikke skal ta seg selv så høytidelig.

– Hvis vi er i selskap og det er en kleskode, så gjør vi det stikk motsatte. Vi storkoser oss, men noen blir veldig flaue av oss. Vi kom i et selskap en gang da jeg kun hadde et håndkle rundt meg, og parykk på hodet. Du hadde svarte klær og piercing. Da vi kom i selskapet, måtte jeg gå vekk fordi jeg holdt på å le meg i hjel, sier han.

Han sier de ønsker å endre inntrykket av KrF.

– Vi ønsker å pirke i det at «du skal være sånn og sånn». For eksempel KrF, at noen oppfatter KrF så firkanta, så opplever ikke vi at KrF er så firkantet. Vi prøver å sende ut noen stikk om at du kan være en KrF-er og tulle, og alt mulig. Det er personlighetene våre, sier Jan Frode.