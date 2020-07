Tidligere VM-vinner i stygg sykkelulykke

– Da er jeg straks ferdig med fem ukers opphold på Skogli helse- og rehabiliteringssenter på Lillehammer, og ser fram til å komme hjem igjen i dag. Havnet her etter at jeg ble utsatt for en stygg sykkelulykke den 27. mai, skriver Hofstad på sin Facebook-side.

TV 2 har fått tillatelse av Hofstad til å gjengi innlegget.

Han forklarer at en ung bilist kom over i feil kjørebane og traff ham.

– Resultatet ble brudd i nakken, brudd i kraniet, sprukken milt ++, og generelt veldig forslått i hele overkroppen. Uten hjelm hadde dette gått mye verre, fortsetter den tidligere langrennsløperen.

Tore Ruud Hofstad er straks ferdig på Skogli helse- og rehabiliteringssenter etter fem uker. Foto: Privat

Heldig Hofstad

Han ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus hvor han ble værende i en uke. De fire neste har han altså vært på helse- og rehabiliteringssenteret på Lillehammer.

– Heldigvis har legene sagt at jeg har vært heldig og at jeg kommer til å bli helt bra igjen. Det er naturligvis en svært positiv melding å få! Og jeg håper jo at spådommen vil slå til, understreker Hofstad i innlegget.

– Jeg har brukt nakkekrage nå siden ulykken og skal bruke den i fem uker til. Det går greit, men ser fram til å få den av. Ellers føler jeg det går fremover hver dag, og mesteparten av brudd er nok grodd sammen nå. Men må fortsatt være tålmodig og bruke tid på å komme i gang igjen.

– Ikke akkurat gunstig å komme opp i dette med en ettåring og en fireåring i hjemmet, men takket være alltid energiske og positive Åse Marie Røgler og hjelpsomme besteforeldre har vi berget bra.

Takker for omtanken

Hofstad avsluttet innlegget med å sende en takk for all omtanke.

– Vil også hilse og takke til alle som har tatt kontakt med både meg og Åse etter ulykken. Det har vært veldig hyggelig i en kjedelig tid. Ellers vil jeg også spesielt nevne og takke Tom Morten Løkken, Jon Evensen og Stian Grønås for å ha stilt opp jevnlig på gåturer med tullprat og godt humør! Gode venner har mye å si når man ligger med brukket nakke (bokstavelig talt!).

Hofstad var i 2003 med på det norske laget som tok gull på stafetten i VM i Val di Fiemme. Han tok også sølv på jaktstarten.

Under VM i Oberstdorf i 2005 tok han gull på stafett og sprintstafett. Han tok også individuell bronsemedalje på 15 km fristil.

I november 2005 tok han sin første individuelle verdenscupseier i Kuusamo.