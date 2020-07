– Måtte si til ham at vi ikke skal jobbe sammen lengre

Sophie Elise Isachsen startet å blogge som 16-åring og havnet raskt på topplisten blant norges mest leste blogger.

I tiden som blogger har hun stått i mang en mediastorm, og i januar annonserte hun at hun slutter å blogge.

– Det er ikke holdbart for meg å drive med blogg lengre. Jeg klarer ikke den enorme mengden av kritikk som kommer mot meg her, hver eneste dag. Det er ikke bare konstruktiv kritikk, det er ofte mobbing, slemme ord og personangrep kun for å trykke meg ned å såre meg, skrev hun åpenhjertig i et blogginnlegg.

God støttespiller

Fram til nylig er det pappa Jan Olav Isachsen (51) som har vært manager for datteren, og som har stått ved hennes side når det har stormet som verst.

Når de sammen gjestet «Senkveld» i fjor, fortalte de om hvordan forholdet mellom de to er blitt styrket etter Sophie Elise sine stadige stormer.

- Jeg føler at det har styrket oss, for vi er blitt nødt til å prate veldig åpent med hverandre. Noe man kanskje ikke alltid gjør med foreldrene sine, sa hun i programmet.

For det er ikke få utfordringer influenceren har stått gjennom i løpet av sin karriere. I 2016 ble hun blant annet utsatt for hevnporno, og etter en lengre bloggfeide med Kristin Gjelsvik, var det nettopp faren som stod opp for datteren, da han ansikt til ansikt møtte Gjelsvik i debatten på NRK.

– Jeg har alltid stått opp for Sophie. Jeg er faren hennes og gjør bare det jeg tror og håper de fleste fedre ville gjort, skriver han til God kveld Norge.

Ny manager

Nå skal imidlertid ikke faren være manager lenger, forteller Isachsen på sin egen Youtube-kanal.

– Som mange av dere vet så jobbet pappa for meg tidligere som en slags manager, assistent og regnskapsfører, og det gjør han ikke lenger nå, forteller hun.

Grunnen sier hun er at faren, som bor i Nord-Norge, bor for langt unna, og at hun trenger noen som har mulighet til å hjelpe henne med dagligdagse oppgaver.

– Så da måtte jeg si til han at vi ikke skal jobbe sammen lengre. Og det var selvfølgelig trist, fordi vi har hatt det veldig koselig når vi har jobbet sammen, sier Isachsen.

Pappa Isachsen sier at det ble vanskelig å bare «hoppe på et fly» og dra til Oslo, spesielt nå i koronatiden.

– Avgjørelsen var helt problemfri. Hun trenger noen som kan være med i det hektiske livet hennes, skriver han.

Nå har hun funnet en ny assistent.

– Nå er det Karina som gjelder og det funker dritbra, forteller hun videre i videoen.

Faren skal likevel ha en rolle i jobben og styre det økonomiske forteller Isachsen.

Noe mer utover det ønsker hun ikke å kommentere.