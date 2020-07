NFF ber om tidligere møte

Fredag ba Norges Fotballforbund igjen helsemyndighetene om å revurdere situasjonen i norsk breddefotball. Det er avtalt et møte 10. august, men forbundet mener det er for sent. De frykter nå et stort frafall dersom ikke seniorspillere får trene som normalt om kort tid.



NFF håper å gjennomføre et møte tidligere enn det som er avtalt.

– Da vi fikk invitasjon til møtet 10. august, fikk vi også beskjed om at vi kunne få et møte på administrativt nivå uken før. Det tolker vi dithen at det blir et møte hvor vi kan diskutere vårt smittevernarbeid og om det er godt nok, med tanke på oppstart, sier Alf Hansen, direktør for aktivitet og utvikling i Norges Fotballforbund.

Ifølge Hansen har helsemyndighetene fått full oversikt over NFFs tiltak, med den hensikt å få en vurdering på om breddefotballen er klar for oppstart.

– Kulturdepartementet har sendt over vår håndbok og våre protokoller til helsemyndighetene for vurdering. Vi ønsket å forsikre oss om at vurderingene vi har gjort er i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer, sier han.

Hansen opplyser at forbundet ikke har fått noe svar fra helsemyndighetene angående protokollene som ble sendt inn.

Frykter frafall

Fredag formiddag skrev TV 2 at frafallet NFF har fryktet siden mars, er blitt en realitet.

– Vi får rapporter om frafall fra samtlige kretser i Norge, sier kommunikasjonsjef i NFF Yngve Haavik til TV 2.

Hansen mener det haster å få i gang trening og kampspill.

– I våre øyne er 10. august for lenge å vente, for da er det allerede en risiko at vi mister sesongen. Uker og dager er viktige fordi sesongen i Norge er kort, sier Hansen.

– Vi forstår veldig godt at det er en krevende jobb å åpne samfunnet gradvis. Samtidig mener vi at det er såpass mye på spill for fotballen at vi må komme i gang, fortsetter han.

Giske er enig i at 10. august er for sent.

– De må sette seg ned med en gang og finne gode regler for når det kan spilles breddekamper. Så må de heller bli enige om at 10. august ikke er datoen for å møtes på nytt, men datoen for å komme i gang igjen. Hvis de man skal sette seg ned og prate 10. august, vil man ikke være i gang før i september, sier han.

– Har regjeringen sviktet breddefotballen?

– Ja. Det virker som at de ikke tar idretten på alvor. Det virker som at de mener at idretten er noe vi kan klare oss uten, sier Giske.

Forbundet ønsker et samarbeid om smittevern

Hansen ønsker at regjeringen ser potensialet i et samarbeid med NFF.

– Vi forstår at regjeringen må se det store bildet, men vi tenker at vi kan gjøre en jobb sammen med myndighetene. Korona-situasjonen kommer til å vare, med risiko for tilbakefall. Fotballen kan være en ambassadør for smittevern når store deler av befolkningen etter hvert senker skuldrene. Vi bør være en interessant samarbeidspartner for myndighetene, sier Hansen.

NFF har et mål om at seniorer kan trene som normalt 1. august.

– 1. august er en ideell dato for oss å komme i gang igjen. Og så setter vi oss gjerne ned 10. august for å diskutere videre åpning, sier Hansen.