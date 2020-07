De har solgt veldig bra av elbilene e-Up! og e-Golf i det norske markedet, men den store elektriske offensiven fra Volkswagen starter ikke før i høst.

Da kommer nemlig ID.3, som er først ut i det som skal bli en hel familie av elbiler.

Og oppfølgerne lar ikke vente lenge på seg. Allerede i høst skal elbil nummer to i denne satsingen debutere: Da skal nemlig VW for første gang vise frem SUV-en ID.4 i produksjonsklar utgave. Det er en bil som kan komme til å passe det norske markedet perfekt, og etter alt å dømme bli en bestselger her hjemme.

I en e-post til de som har vist interesse for ID.3, bekrefter den norske importøren nå at verdenspremieren til ID.4 blir i høst. Her har de også mer konkret informasjon som er viktig for mange kunder:

500 kilometer rekkevidde

– Vi kan med glede fortelle at ID.4 vil komme med mulighet for både takstativ og hengerfeste, samt vil leveres med både tohjulstrekk og firehjulstrekk, akkurat slik du forventer av en ny elektrisk familiebil, skriver importøren.

Kort tid etter lanseringen av ID.3 er det klart for denne, SUV-en ID.4.

Firehjulstrekk er noe som er aktuelt for svært mange norske kunder. Her får ID.4 også et fortrinn, sammenlignet med ID.3. Sistnevnte kommer nemlig kun med bakhjulstrekk.

Volkswagen bekrefter også det de tidligere har gått ut med på rekkevidde for ID.4. Den skal være på inntil 500 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Akkurat som på ID.3 vil det her være flere størrelser på batteripakkene, dermed også forskjellig rekkevidde.

VW har gått for et ganske tradisjonelt SUV-design her, den innvendige plassen skal være svært god.

Minimalistisk interiør

Det vi ser av linjene under kamuflasjen, viser at VW her går for et ganske tradisjonelt SUV-design. Fronten er kort, det bør være med på å bidra til svært gode plassforhold inne i bilen.

Innvendig blir det sannsynligvis ganske minimalistisk. Alt betjenes nesten utelukkende med touch-funksjoner og intelligent stemmestyring. Volkswagens første elektriske SUV vil ha et høyt nivå av sikkerhetsteknologier, og den vil være fullt tilkoblet til internett.

Slik ser det ut inne i VW ID.3, det er ventet at flere elementer blir med over til ID.4.

Investerer 33 milliarder

De første ryktene gikk på at ID.4 skulle lanseres helt mot tampen av 2020. Nå tyder mye på at det blir noe senere, og at vi kan forvente å se bilen her i Norge et stykke inn i 2021.

I de kommende årene sikter Volkswagen mot å bli verdensledende innen elektrisk mobilitet. For å nå det målet, investerer selskapet 33 milliarder euro fordelt på hele Volkswagengruppen, innen 2024. 11 milliarder av disse er øremerket Volkswagen.

Video: Her debuterer ID.4 i konseptutgave