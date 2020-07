Like klassisk som en Cola-flaske av glass. Aldri feil, og passer inn så og si over alt.

Hva vi snakker om? Jo, de klassiske felgene fra BBS. De verdenskjente tilbehørsfelgene som alle bilentusiaster har en mening om. Med få unntak, bare positive.

Disse felgene kunne brukes på nesten alle biler. Det har da også blitt gjort. Enten man hadde en VW Golf, en Opel Commodore, eller Kadett for den saks skyld, eller en BMW 3-serie. BBS-felger funket og ga bilen et løft.

Og om man gikk til det drastiske skrittet å skru av de legendariske Fuchs felgene på en Porsche 911. Hva satte man på i stedet? Jo – felger fra BBS, selvfølgelig ...

Klassisk BMW 6-serie med BBS RS 007-felger. Er ikke helt feil dette?

Begjært konkurs

Nå var selvfølgelig ikke BBS bare én felg. Det var en hel serie med ulike felger og i ulike design.

Mange av oss forbinder dem nok likevel aller mest med de skrudde/delte felgene med kryss-eiker som ikke akkurat var lette å rengjøre om de var fulle av for eksempel bremsestøv og annen skitt. Ofte måtte man til med Q-tips om resultatet av vasken skulle bli perfekt. Men vakre, det var de.

Det virker også som om felgene, som kanskje virkelig hadde sin storhetstid på 80- og 90-tallet, de siste årene har fått en slags renessanse. Nå virker de mer populære enn noen gang i entusiast-kretser og i bruktmarkedet.

Apropos brukmarkedet. Det er her disse legendariske felgene blir å få kjøpt framover. For felgprodusenten BBS GmbH er begjært konkurs, det skriver Stuttgarter-Zeitung.

Det startet med racing og rally, men også tilbehørsmarkedet ble viktig for BBS. Her en VW Golf rallyrigget, med felger fra nettopp BBS.

Startet for 50 år siden

BBS ble startet av Heinrich Baumgartner og Klaus Brand i Schiltach, Tyskland. Navnet kommer av forbokstavene i etternavnet til de to grunnleggerne og fra forbokstaven i byen.

BBS ble virkelig kjent for sin tredelte racingfelg som kom i 1972. På det tidspunktet var den revolusjonerende både i design egenskaper. Den hadde eikene og selve felgbanene separat produsert og boltet sammen ved hjelp av titanbolter. Dette bidro til en betydelig vektfordel og ga høy strukturell stivhet. Dette posisjonerte selskapet sterkt innen motorsport, som var viktig.

Selskapet fortsatte å ekspandere og man satset mer på tilbehørsmarkedet, hvor de tredelte felgene også ble lansert.

Selskapet feiret 25-årsjubileum i 1995, samtidig som Michael Schumacher vant verdensmesterskapet i Formel 1 for andre gang med Benetton Renault på BBS-hjul. Mange flere motorsportseiere fulgte.

For tilbehørsmarkedet ble det lansert en ny klassiker og suksess. Nemlig den todelte RS-felgen, som siden har hatt status som en global designklassiker.

Helt på felgen

BBS-felgene har fått en renessanse de siste årene og er mer populære enn noen gang.

De har også, som underleverandør, levert hjul til mange av de store tyske bilmerkene.

Men alt har ikke bare vært fryd og glede. Luften har flere ganger sivet ut og BBS har vært helt nede på felgen ved flere anledninger. Både i 2007 og i 2011 var de svært nær ved å gå konkurs, men ble reddet i siste time.

Denne gangen er de virkelig felgkjørt og det ser ut til at det stopper opp for godt. De skal holde det gående i tre måneder til. Så låser de døra og går hjem for godt – om et under ikke skjer.

Covid 19 og den vanskelige situasjonen hele bilbransjen havnet i, ble det som satte spikeren i en allerede slunken pengekiste for produsenten av de legendariske felgene. Som vi tror mange bilentusiaster over hele verden kommer til å savne.

