«Two and a half men»-stjerne kjemper for livet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Alvorlig sykdomstilstand preger en av skuespillerne fra suksesserien «Two and a half men».

Cochata Ferrell (77) kjemper en tøff kamp på sykehus etter å ha fått et hjerteinfarkt, ifølge TMZ.

Ferrell er aller best kjent for å ha spilt den rappkjefta hushjelpen Berta i suksesserien «Two and a Half men», med skuespillerkollegaer som stjernene Charlie Sheen (54) og Ashton Kutcher (42).

Ferrells ektemann Arnie bekrefter til TMZ at hun nå blir tatt vare på på et behandlingssenter, der hun er koblet til respirator og blir behandlet med dialyse.

Tilstanden skal være stabil, men hun er ute av stand til å verken snakke eller kommunisere.

Syk lenge

Skuespilleren har under en lengre periode hatt store problemer med helsen, og har siden desember i fjor vært inn og ut av sykehus.

En livstruende betennelse i nyrene, som senere skal ha spredd seg videre til blodet, gjorde at det holdt på å gå fatalt. I januar fikk stjernen komme hjem igjen, og ble tett oppfulgt av et legeteam og fysioterapeuter.

Så skal det ha gått nedover igjen i mai, da Ferrell begynte å føle seg dårligere igjen, og i juni rakk hun bare tilbringe noen få dager på sykehjem før hun brått ble rammet av hjertestans - som varte i ti minutter.

– Vi håper på det beste

Ektemannen forteller at han har hyppig kontakt med sykepleierne, men at han ikke kan besøke kona på grunn av koronaviruset.

På dette tidspunktet er skuespillerens fremtid uklar.

– Det vil ta en stund før det blir bedring. Det hele er nevrologisk. Det er ingenting vi kan gjøre for å få fart på prosessen. Vi håper på det beste, forteller ektemannen til TMZ.