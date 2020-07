Hunnbjørn trolig skutt ved en feiltagelse

En bjørnebinne ble i natt skutt i Grong kommune i Trøndelag etter at et jaktlag fikk fellingstillatelse på hannbjørn. Naturvernforbundet reagerer og mener er en feilskyting.

Jaktlaget fikk utvidet fellingstillatelse etter at det ble funnet et kadaver ved en gård i Grong, skriver Trønder-Avisa.

– Det er snakk om en binne uten unger, og uten melk i pattene sine, sier Bjørnar Wiseth hos fylkesmannens miljøvernavdeling.

Ifølge Wiseth skal Statens Naturoppsyn også ha vært med på jakten og ha sett på binna før den ble skutt.

– Risikoen for å felle binne har vært til stede hele tida, sier Wiseth.

Naturvernforbundet reagerer på det de mener er en feilskyting, skriver Trønder-Avisa.

– Det vi lenge har advart mot har nå skjedd. Dette er fatal forvaltning av en sterkt truet art som skal doble sin bestand, sier fagleder Arnodd Håpne for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Han påpeker at det er ekstra ille at binne var unntatt fellingstillatelsen, og at hunndyr burde fredes til målet om å doble bestanden er nådd.

– Vi har advart mot at det er umulig å se forskjell på binner og hannbjørn i felt. Nå har det medført feltskyting, sier Håpnes.

Dette er den andre bjørnen som er skutt i Grong denne uken. I 2019 ble det påvist en bestand på 148 bjørner i Norge.