Politiet ut mot voldstrend blant ungdom: – Her må foreldrene komme på banen

Nettpatruljen i Øst politidistrikt advarer foreldre og ungdom etter at to 14 år gamle gutter ble truet og slått. Hendelsen ble filmet på Snapchat.

I et Facebook-innlegg tar Nettpatruljen i Øst politidistrikt et oppgjør med ungdommer og foresatte.

Etter flere voldshendelser med ungdom involvert, ber politiet foreldre og ungdom om å ta ansvar.

Leder for forebyggende avsnitt ved politistasjonen i Moss, Rasab Shazad Ahmad, sier de har hatt flere slike hendelser.

– Vi har merket oss en betraktelig økning den siste tiden. Det er snakk om sjikanerende atferd og vold som blir filmet og delt i sosiale medier, sier Shazad Ahmad.

Saken er tidligere omtalt av Moss avis.

– Kyss skoen min ellers får du bank

Forrige uke var politiet på et oppdrag i Moss som omhandlet ungdomsvold. Hendelsen er ifølge politiet beskrivende for hva den nye trenden går ut på.

– En kveld i forrige uke ble to 14 år gamle gutter utsatt for vold. Flere gutter fulgte etter dem og fanget opp de to guttene langs en trafikkert vei i Moss, skriver politiet.

Hendelsen fant sted omkring klokken 21.00 på kvelden.

– En av de to guttene ble kommandert og truet til å kysse skoene til den ene av de mistenkte guttene. De andre mistenkte guttene stod på andre siden av gaten og filmet hendelsen på Snapchat. Gutten ble slått flere ganger i ansiktet og på kroppen. Den andre gutten ble også slått av den samme mistenkte gutten.

Heldigvis for guttene ble opptrinnet stoppet.

– En forbipasserende dame gikk mellom guttene og fikk heldigvis stoppet det hele. En annen dame stoppet i bil og ringte politiet. De to damene passet på de to guttene til vi kom til stedet.

Ifølge politiet var guttene svært redde etter det som hadde skjedd.

– De ønsket ikke å sykle hjem alene og var redde for at de andre skulle komme tilbake og ta dem om vi dro fra stedet før de ble hentet.

Sprer seg via sosiale medier

Shazad Ahmad sier de etter flere lignende hendelser har fått et inntrykk av hva oppførselen dreier seg om.

– Etter det vi forstår går det ut på at man skal få andre ungdom til å kysse skoene sine. Det blir filmet og lagt ut på Mystory på Snapchat eller sendt i gruppechat. Det er et fenomen som har eksistert i noen år og foregår for å få anerkjennelse og å tilegne seg status, sier han.

Politiet har i etterkant snakket med mistenkte i saken. Flere av dem var under den kriminelle lavalderen.

– Her må foreldrene komme på banen. Slik oppførsel er ikke akseptabel. Barn i denne alderen er fortsatt barn, og trenger først og fremst foreldre som bryr seg og som setter retningslinjer og regler, ikke politi.

De oppfordrer foreldre til å vise og lære barna at slik oppførsel er uakseptabel.

– Det å filme, sende og dele slike hendelser er heller ikke akseptabelt. I verste kan de ødelegge hele barndommen, om ikke hele livet, til andre barn.

Under kriminell lavalder

Shazad Ahmad sier det er unge mennesker som er involvert i dette.

– De som står bak dette, er ungdom i alderen 12-18 år. Noen av ungdommene har vi god kjennskap til, men noen kjenner vi ikke til, sier han.

Politiet har sett at det i noen av tilfellene er tilfeldig ungdom som utsettes for volden. I mange av tilfellene er det imidlertid slik at ofre og gjerningspersoner kjenner hverandre fra skole eller lignende, sier han.

Skal kunne føle seg trygge

Politiet understreker at det er viktig at barn skal kunne føle seg trygge i sitt nærmiljø.

– Det skal ikke være slik at barn som er ute og sykler, sparker fotball eller leker i gatene skal være redde for at det kan komme eldre gutter og banke dem opp. Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å snakke med barna sine om slike hendelser og at de må varsle voksne om man ser en slik hendelse skje.

Politiet råder foreldre til å følge med på hva barna bruker sosiale medier til, og å være oppmerksom på atferden deres.

– Barn skal ikke være redde for å ha det gøy, verken i sommerferien eller ellers i året. Prøv å ha kontroll over hva de sosiale mediene til barna deres brukes til og hvem barna er sammen med på skole og fritid. Det er bare litt oppmerksomhet som skal til.

Ved politistasjonen i Moss jobber de tett opp mot aktuelle aktører i lokalmiljøet for å stanse utviklingen. Shazad Ahmad understreker likevel at det er foreldre som kan bidra mest.

– Vi samarbeider godt med idrettslag og blant annet kjøpesentre i vårt lokalmiljø med dette, men den viktigste innsatsen er det foreldrene som kan gjøre. Følg opp ungdommene deres og vær oppmerksomme. Hold oversikt over hvor ungdommene deres er og pass på at de er hjemme til avtalt tid, sier Shazad Ahmad.

Oppfordring til barn og unge

Politiet har også et råd til barn og ungdom om at man bør tenke seg om, og at det er lov å si ifra.

– En siste anmodning går til barna der ute, vær snille, ta vare på hverandre istedenfor å være ufine, mobbe og trakassere. Si ifra til voksne om dere ser noe som ikke er greit. Ikke videresend eller del slike videoer, det kommer ingenting godt ut av det.

Politiet oppfordrer sterkt de unge til å ta avstand fra slik atferd, og råder til å forsøke å sette seg inn i situasjonen til de som blir utsatt for vold.

– Hva om det var du som var på andre siden? Du er og blir ikke en tøffing om du oppfører deg på den måten.