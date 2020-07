Frykter at personer som kan være en fare for seg selv og andre, ikke får hjelp

En av landets fremste rettspsykiatere er bekymret for konsekvensene av det hun kaller en nedbygging av psykiatrien.

Forsvareren til mannen som er siktet for drapet på 54 år gamle Marianne Haugen i Sarpsborg sa i forrige uke at siktede selv mener at handlingene han har begått har vært «utenfor hans vilje».

Mannen var i 2014 og 2015 innlagt på psykiatrisk avdeling, og ifølge forsvareren mener han selv at han har og lenge har hatt behov for hjelp.

Onsdag opplyste Fylkeslegen at de skal granske kommunens behandling av 31-åringen, ifølge Aftenposten. Kommunens helsetjeneste avsluttet behandlingen av mannen høsten 2019.

Selv om det er for tidlig å konkludere med hva som var årsaken til at 31-åringen gikk til angrep på tre kvinner med kniv, har saken ført til at debatten om hvordan personer med alvorlige psykiske lidelser følges opp, blusser opp.

Randi Rosenqvist er en av landets fremste rettspsykiatere. Hun har lenge vært kritisk til det kun kaller en nedbygging av psykiatrien.

– Problemer er at en del pasienter kommer inn i en urolig tilstand i psykiatrien. De er ruset, de er kanskje truende og de er vanskelig å ha med å gjøre. Så blir de litt roligere i løpet av et par dager - og skrevet ut. Uten at psykiatrien har hatt mulighet til å diagnostisere dem, sier Rosenqvist, som uttaler seg på generelt grunnlag.

Bekymret for utviklingen

Hun mener dette fører til at personer som har en grunnleggende psykosesykdom, ikke får en diagnose og dermed riktig behandling.

Psykose er den vanligst brukte betegnelsen for alvorlige psykiske lidelser hvor det foreligger realitetsbrist.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor man har bygget ned psykiatriske sengeplasser så mye som man har gjort de siste 20 årene. De virkelig syke, de som er psykotiske, de har tapt på den utviklingen vi har hatt, sier Rosenqvist.

Ifølge NRK er antallet døgnplasser mer enn halvert i løpet av 20 år, og det legges fortsatt ned mellom 50 og 100 plasser årlig.

Frykter mange ikke får hjelp

Rettspsykiateren frykter at dagens system gjør at man ikke plukker opp personer som kan være en fare for seg selv og andre.

– Vi risikerer naturligvis at noen blir voldelige, men det vi også risikerer, som vi ikke skal undervurdere, det er at mange syke mennesker ikke får den hjelpen de trenger.

Rosenqvist mener man i større grad enn i dag burde ta i bruk langtids- og tvangsbehandling i psykiatrien.

– Jeg tror at pasienter som har en voldshistorikk og som blir psykotiske når de ruser seg, definitivt burde fått bedre oppfølging av psykiatrien. Langtidsoppfølging og delvis oppfølging uten samtykke, altså tvangsbehandling. Da kunne vi nok ha forhindret en del voldstilfeller, sier hun.

– Svært få dreper

De siste årene har det blitt begått flere drap av alvorlig psykisk syke på tilfeldige personer, blant annet i Vadsø og i Haugesund.

Likevel er det viktig å huske at det er et fåtall av drapene i Norge som blir begått av personer med alvorlige psykisk sykdom, mener psykologspeisalist Pål Grøndahl, som har skrevet bok om drap.

FÅTALL: Grøndahl minner om at det begås få drap i Norge, sammenlignet med i andre land. Foto: Terje Pedersen

– Fire av fem drap begås av mennesker som er ansett som tilregnelige. Men det er det femte drapet veldig mange blir veldig opptatt av, som om vi skulle kunne ha stoppet det hvis vi bare hadde hatt «så og så» tiltak. Det er nærmest en vrangforestilling, sier Grøndahl til TV 2.

Vanskelig å oppdage

Psykologspesialisten påpeker at det er svært vanskelig å plukke ut personer som kan utgjøre en fare for andre mennesker.

– Det er knapt nok noe system som kan fange opp om en person kommer til å begå et drap eller ikke. Det vi har, er visse risikofaktorer som tidligere vold, rus og i noen tilfeller psykisk helse. Men selv om du har alle disse faktorene, kan vi ikke predikere en sjelden hendelse som et drap, forklarer Grøndahl.

Men også han mener nedbyggingen av døgnbaserte tjenester i psykiatrien har vært uheldig.

– Det er gode argumenter for at vi skal stoppe med den ensidige nedbyggingen av døgnplasser, for å sikre bedre, lengre og mer kontinuerlig behandling av de som virkelig trenger det.

– Er det problematisk at man har bygget ned så mye som man har gjort?

– Ja, fordi det er en del mennesker som er så alvorlig psykisk syke at de trenger hjelp over lang tid. Døgninstitusjoner har fått mye kjeft fordi de ble tunge maktbastioner, men vi vet også at veldig mange fikk god behandling over tid tidligere. En tid vi i dag ikke synes å ha, fordi vi har så hastverk med å få folk gjennom systemene.

Satser heller på utadrettet tjeneste

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til TV 2 at de ønsker at personer med psykiske problemer skal leve mest mulig normale liv.

– Å bygge opp store døgninstitusjoner slik vi hadde i tidligere tider, er ikke en utvikling vi ønsker. Svært mange får et bedre liv gjennom en åpen og utadrettet tjeneste der de bor. Regjeringen har derfor satset på å styrke dette tilbudet, sier Erlandsen.

Hun skriver også at det kan bli aktuelt å se på om det har skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med drapssaken i Sarpsborg.

– Hendelsen i Sarpsborg er nå under politietterforskning. Dersom det har forekommet svikt i helse- og omsorgstjenestene, vil Helsetilsynet kunne opprette en tilsynssak for å undersøke dette nærmere.