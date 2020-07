Storspiller i Inter, men Sánchez er fortsatt en verkebyll for Solskjær: – Han er nødt til å gå ned i lønn

I slutten av januar uttalte Ole Gunnar Solskjær at utlånte Alexis Sánchez ville returnere til Manchester United i sommer og «vise at dere alle tok feil».

Kommentaren skapte overskrifter, men fikk nok først og fremst de oppmøtte journalistene til å trekke på smilebåndet. Siden den gang har også Bruno Fernandes tatt Premier League med storm, og det er nok ingen Manchester United-supportere som har grepet seg selv i å savne Sánchez de siste månedene.

Men faktum er at chileneren, etter en skadeplaget start på Inter-oppholdet, for alvor har begynt å vise hvorfor det ble ansett som et kupp da United rappet ham foran nesen på erkerival Manchester City tilbake i januar 2018.

Med to mål og seks målgivende pasninger på åtte kamper etter pausen, har 31-åringen vært en av få formspillere på et Inter-lag som har sakket akterut i kampen om Scudettoen.

Klubb og spiller på kollisjonskurs

Sánchez' lån er blitt forlenget til Serie A avsluttes 2. august, men så vil angriperen returnere til Manchester United, hvor han fortsatt har to år igjen av en svært lukrativ kontrakt.

Men har han en fremtid der?

Nei, mener TV 2s fotballekspert Guillem Balagué. Han forteller om en spiller og en klubb som ikke lenger er på samme bølgelengde.

Jeg så en spiller som var desperat etter å imponere Guillem Balagué

– Da jeg var på Manchester Uniteds treningsfelt for å intervjue Alexis Sánchez mens han fortsatt spilte der, var tilbakemeldingen jeg fikk fra trenerne at de ikke klarte å nå inn til ham. De forsto ikke hvorfor han var så reservert og distansert, og de følte ikke at han brydde seg om fotball lenger, sier Balagué til TV 2.

Spanjolen mener imidlertid at Sánchez absolutt ikke har mistet kjærligheten til fotballen.

– Jeg så det helt motsatte. Jeg så en spiller som faktisk var desperat etter å imponere, men som ikke fikk det til i den klubben. I et lag som ikke forsto ham eller fikk ut det beste av ham. Det var tydelig at det hadde skåret seg helt mellom de to partene.

Siden den gang har Ole Gunnar Solskjær fått jobben på permanent basis, og til tross for chilenerens storspill - og kristiansunderens uttalelse i januar - tror Balagué at spillerens skjebne i Manchester United er beseglet.

– Jeg ser ikke en fremtid for ham i Manchester United. Det er fortsatt det samme trenerapparatet og de mener at han ikke passer dem og deres spillestil.

Hvem har råd til ham?

Men til tross for at Sánchez virker å stortrives under Antonio Contes ledelse i Inter, er det slett ingen selvfølge at han vil ende opp i Milano-klubben. Denne sesongen skal Inter kun ha måttet betale om lag halve lønnen hans, men det er neppe en ordning Manchester United er interessert i å forlenge enda et år.

Og sjansen er stor for at neste års lønning vil bli enda fetere for chileneren.

Da 31-åringen kom til Manchester United tjente han angivelig svimlende 391.000 pund i uken (mer enn 4,5 millioner kroner). Ifølge The Athletic ble det beløpet redusert med 25 prosent da Solskjærs menn ikke kvalifiserte seg til Champions League, men skulle det bli Mesterliga-fotball for Manchester United neste sesong, vil det igjen bli mange stramme masker på klubbens lønnskontor.

– Han blomstrer i Inter fordi han får sjansen til å utfolde seg der. Her blir det ikke satt spørsmålstegn ved motivasjonen hans, og han er i tillegg mye mer komfortabel med språket. Men om det blir en overgang avhenger mye av hva som skjer med Lautaro Martínez, som er ønsket av Barcelona.

– Det er uansett ingen tvil om at Sánchez er nødt til å gå ned i lønn, sier Guillem Balagué.