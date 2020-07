Forskere advarer Trump

Flere anerkjente amerikanske forskere advarer Donald Trump mot å gjennomføre nye tester av atomvåpen. De frykter for den globale sikkerheten.

Forskerne har skrevet under på et åpent brev til USAs president Donald Trump, hvor de advarer mot at gjenopptaking av testing av atomvåpen vil kunne true verdens sikkerhet.

Brevet, som er undertegnet av flere nobelprisvinnere, er publisert på 75-års jubileet for den første prøvesprengingen av atombomben i 1945. Forskerne er nå redde for at Trump vil gjennomføre den første atomprøvesprengingen siden 1992.

Anklaget Kina og Russland

Bekymringen kommer som følge av at den amerikanske regjeringen har sagt at den ikke kommer til å ratifisere prøvestansavtalen (CTBT) fra 1996.

I tillegg skal regjeringen ifølge Washington Post på et toppmøte i mai ha diskutert mulighetene for å demonstrere den amerikanske testkapasiteten, som et middel i videre forhandlinger om våpenbeholdningene til verdens atommakter.

USA har anklaget både Kina og Russland for å gjennomføre hemmelige tester av taktiske atomvåpen, noe begge land har benektet.

Frykter ringvirkninger

Forskerne frykter likevel ringvirkningene av at USA, som verdens største militærmakt, vil gjennomføre den første prøvesprengingen på amerikansk jord på 28 år.

– Om USA gjenopptar atomprøvesprengingen, vil det gi insentiv til andre land, som Nord-Korea, India og Pakistan til å også gjennomføre testing, skriver forskerne i brevet.