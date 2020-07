Tidligere i vår oppdaterte vi og la inn enda flere bilmodeller i Brooms store brukergenererte brukbilguide, Eierne mener.

Dette er tjenesten der eierne selv forteller om sine erfaringer med bilen sin. Nettopp det er svært verdifull informasjon for alle som går med tanke om å kjøpe tilsvarende bil. Enten det er snakk om helt ny, eller brukt bil.

Man legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Nå ligger over 9.000 ulike brukererfaringer inne og antallet øker stadig!

Ettersom det legges inn flere biler, skjer det også forandringer i hvilke biler vi er mest og minst fornøyde med. Vi presenterer nå topp listen over hvilke biler Broom-leserne er aller mest fornøyde med – og litt om bakgrunnen for at de er så fornøyde med sitt bilvalg.

Delt førsteplass

Førsteplassen er faktisk delt, mellom to japanske produsenter som begge er kjent for å lage gode biler. Her også i samme segment, selv om den ene er noe dyrere enn den andre.

Nemlig Honda CR-V og Lexus RX som begge oppnår svært gode 9,8 poeng av 10 mulige. Tett fulgt av Mercedes E-Klasse All-Terrain og BMW 5-serie.

Honda CR-V 2017 - 9,8 poeng

Honda CR-V fra 2017 og nyere kaprer en del førsteplass på denne listen.

Honda CR-V er en bil som i mange, mange år solgte veldig godt her hjemme. Ikke uten grunn. Den var vel nærmest ansett som en problemfri evighetsmaskin. De siste årene her derimot salget dabbet litt av. Nå har den kommet som hybrid og det kan løfte salget noe igjen.

Dette mener eierne:

Det er tydelig at denne Honda-eieren er fornøyd. Det gis ros for både kvalitet og drivstofforbruk.

Så enkelt kan det sies. Tre små ord som ikke kan misforstås fra en fornøyd Honda CR-V-eier som gir toppscore, 10 av 10 mulige poeng på kvalitet og driftsikkerhet.

Lexus RX 2015 - 9,8 poeng

Lexus RX deler førsteplassen med Honda CR-V.

CR-V deler førsteplassen med den litt mer eksotiske Lexus RX, som kommer fra et merke som er viden kjent for kvalitet og driftssikkerhet. Merket har også gjort rent bord i brukerundersøkelsen Autoindex mer enn en gang. Og også her på Brooms "eierne mener" ligger Lexus alltid i toppsjiktet.

Dette mener eierne:

Denne Lexus-eieren gir sin RX toppscore, 10 poeng, på kjøreglede. Totalt overlegen er hans dom her. Vedkommende har tydeligvis ikke fullt så gode erfaringer med andre bilmerker.

Også denne Lexus-eieren har erfaringer fra andre merker – og tydeligvis ikke bare gode ... Men vedkommende gir RX oppnår toppscore i absolutt alle kategorier. Det gis også en egen liten ekstra honnør til dette med service og kundefokus.

Mercedes E-Klasse All-Terrain 2018 - 9,6 poeng

Mercedes E-Klasse All-Terrain har også svært fornøyde eiere.

Mercedes kom litt etter både Volvo og Audis XC- og Allroad-modeller, som bygges på vanlige stasjonsvogner, men med litt høyere bakkeklaring, større hjul og litt offroad-stasj. Men de kom tydeligvis godt med sin E-Klasse All Terrain, for den kaprer tredjeplassen blant Broom-leserne.

Dette mener eierne:

Flott allround familiebil, som kan brukes til det meste, mener denne eieren om sin Mercedes. Han er også imponert over ytelsene fra 220-dieselmotoren som bilen har.

Passer perfekt til norske og litt varierende forhold, mener denne Mercedes-eieren om sin All Terrain. Det ender med 9,8 poeng av 10 mulige i denne anmeldelsen.

BMW 5-serie 2017 - 9,4 poeng

BMW 5-serie er en familiebilklassiker som også scorer høyt blant sine brukere.

Også på fjerdeplassen finner vi en velkjent og vanlig tysker. Nemlig BMW 5-serie. Den første bilen på denne listen som ikke har litt ekstra høyde og bakkeklaring. Men en bil som er kjent for gode ytelser og gode kjøreegenskaper, samtidig som den byr på god plass.

Dette mener eierne:

BMW er jo ikke noen billig bil. I alle fall ikke om man går for en med litt stor motor og med litt utstyr. Men selv om innkjøpsprisen er høy, er også bruktverdien god, mener denne eieren og gir 9 poeng på økonomi / kostnader.

9,6 i total-score og strålende fornøyd etter å ha kjørt BMW 5-serie i 2,5 år, er tilbakemeldingen fra eieren med denne blå 530e hybriden.

Bidra du også!

Målet med bilguiden, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

