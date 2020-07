I denne byen har de kontrollert flere utesteder enn Oslo

Som flere andre steder i landet, merker også Trondheim kommune at mange glemmer pandemien etter å ha fått i seg alkohol.

Smitten er derimot langt lavere enn i Oslo. Men det er vanskelig å peke på en bestemt årsak på hvorfor de har gjennomført flere smittevernskontroller, sier beredskapsrådgiver Per Ketil Riisem i Trondheim kommune.

Tall TV 2 har innhentet fra Norges seks største kommuner, viser at det er store forskjeller i hvor mange kontroller de har gjennomført.

Se full oversikt nederst i saken.

362 flere

Kommunen som har gjennomført flest kontroller, er Norges tredje største, Trondheim, viser TV 2s oversikt. Deretter følger Oslo.

Bergen kommune hadde ikke anledning til å utlevere tallene som følge av ferieavvikling.

6. mai åpnet Oslo serveringsstedene igjen etter å ha vært stengt. Siden da har hovedstaden gjennomført 1036 kontroller av serveringssteder for å se om de følger smittevernreglene.

I samme tidsperiode, fra 6. mai til 17. juli, har Trondheim, som er en langt mindre befolket kommune, har langt færre smittede og har færre serveringssteder enn Oslo, gjennomført 1362 kontroller av åpne serveringssteder.

Det er 326 flere kontroller enn hovedstaden.

– Det er vanskelig å peke på en bestemt årsak på hvorfor vi har gjennomført flere kontroller. Det er nok mange perspektiver som kan gi gode svar, men det kan for eksempel ha noe med hvor mange ganger i uka man har kontroller og hva man er ute etter når man gjennomfører kontroll, sier beredskapsrådgiver Riisem.

Kunne hatt flere

Trondheim har avtale med Securitas, som innebærer at vektere patruljerer de åpne serveringsstedene fredag, lørdag og søndag.

Oslo kommune har egne, ansatte kontrollører. De opplyser at de gjennomfører flest kontroller når det er flest mennesker på byens skjenkesteder og restauranter, altså i helgene, men de gjennomfører også kontroller i ukedagene.

– Vi kunne gjennomført mange flere kontroller hvis vi bare skulle observert, uten å snakke med ansvarshavende og opprette dialog. Det er nettopp dialogen og veiledningen som er viktig nå, og derfor tar det vesentlig lengre tid for oss å gjennomføre kontroller, uttaler direktør Gunnhild Haugen i Næringsetaten i Oslo kommune i en epost til TV 2.

Haugen skriver at de følger opp serveringsstedene med det trykket de mener er nødvendig. Etaten har om lag 100 kontroller i uka.

Hun skriver at de har fokus på veiledning og dialog med utestedene, og å gjennomføre grundige og gode kontroller.

DIREKTØR: Gunnhild Haugen, Næringsetaten i Oslo kommune Foto: Oslo kommune

– Dette er ressurskrevende og tar tid, men vi prioriterer kvalitet fremfor kvantitet, skriver Haugen.

– Et maraton

Riisem i Trondheim kommune sier de opplever at restauranter og skjenkesteder gjør en god smitteverninnsats, men sier utfordringen er utenfor serveringsstedene og når folk har alkohol innabords.

Vekterne i trønderhovedstaden har rapportert om 91 avvik, altså brudd på smittevernreglene. Ingen serveringssteder har måttet stenge.

I Oslo har kommunen rapportert 417 brudd på smittevernreglene. Åtte serveringsstede har blitt stengt, sju av dem har fått åpne igjen.

– De som går på byen, har lett for å få covid-19 på avstand. Men det betyr at vi må jobbe mer målrettet slik at vi klare å holde pandemien på avstand inntil den er over. Det er ingen sprint, det er en maraton, sier beredskapsrådgiveren.

I likhet med Oslo kommer Trondheim til å ha samme hyppighet på kontrollene som før.

– I sammenheng med usikkerhet knyttet til sommerferieavvikling og økt tilstrømming av turister nasjonalt og internasjonalt har vi ikke tenkt å gjøre noen endringer på antall kontroller, sier Riisem.

«Raus og liberal»

Den kommunen som har rapportert færrest avvik blant de seks største, er Kristiansand kommune.

Smittevernoverlege Dagfinn Harr sier de har en «raus og liberal» innstilling i kontrollene og sier de stedene som har brutt smittevernreglene, har fått «en vennlig henstilling» om å rette seg.

– Det har ikke blitt påvist smitte i kommunen på lenge, så dette er tiden for å trene. Vi skal sikkert holde på med dette i ett til halvannet år til, sier Harr.

Overlegen beskriver koronasituasjonen som en «Pippi Langstrømpe-situasjon», der man gjør noe man aldri har vært borti før.

Han sier at utfordringen nå er at det er mye folk i byen, og at kø, blant annet taxikø, kan bli et problem. Men han sier at de drøyer med å bruke sanksjoner mot utesteder og sier at de opplever at serveringssteder er flinke generelt.