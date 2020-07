Fotballryktene: Stjernespiller på vei til Liverpool

Thiago Alcantara kan ende opp i Liverpool, Wilfried Zaha er på vei bort og Manchester City vil hente en venstreback fra Ajax. Her er fredagens fotballrykter!

Det er enorm interesse rundt Crystal Palaces Wilfried Zaha. Daily Mail melder at ivorianeren er ønsket av en rekke klubber i inn- og utland. Newcastle, Everton, Atletico Madrid og Bayern München har alle vist interesse for 27-åringen, som i fjor selv uttalte at han ønsker seg bort fra Crystal Palace.

Thiago Alcantara skal ha takket nei til en ny kontrakt med Bayern München, ifølge The Mirror. Han har over tid vært sterkt linket til Liverpool og nå skal Jürgen Klopp ha gått til styret og bedt om å få hente midtbanespilleren. Det skriver fotballredaktøren i tyske Bild, Christian Falck, på Twitter. Ifølge Transfermarkt har Alcantara kun tapt ni prosent av sine kamper i Bundesliga, den laveste prosenten noensinne for en spiller med mer enn 150 kamper i ligaen.

Manchester City ønsker å hente Ajax sin venstreback Nicolás Tagliafico, det melder Sports Illustrated. Leicester og Chelsea har også vist interesse for 27-åringen.

Mauricio Pochettino har vært arbeidsledig siden han forlot Tottenham i november i fjor. Nå skal argentineren være en svært aktuell kandidat for både Inter Milan og Juventus, dersom de to klubbene skulle sparke sine respektive managere. Det melder The Telegraph.

Romas midtbanespiller Amadou Diawara kan være på vei til Premier League. Ifølge Leicester Mercury følger Brendan Rodgers og Leicester nøye med på 23-åringen. Diawara skal også være ønsket av Tottenham og Newcastle.