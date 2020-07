Tsunami-fare etter kraftig jordskjelv

Det er sendt ut tsunamivarsel etter at et kraftig jordskjelv har rammet utenfor kysten av Papua Ny-Guinea fredag morgen.

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret hadde skjelvet en styrke på 7,0, og episenteret var nord for Kokoda, på 85 kilometers dyp.

Ingen skal være skadet av det kraftige jordskjelvet,

Varslingssenteret i Stillehavet for tsunamier opplyser at det kan være fare for tsunami i 300 kilometers omkrets av episenteret, noe som ville inkludere østkysten av Papua Ny-Guinea.