Lekre mål sikret viktig United-seier: – Viser klasse

Crystal Palace-Manchester United 0-2

Etter at Leicester slo Sheffield United tidligere på kvelden, var presset lagt på Manchester United. Ole Gunnar Solskjærs menn svarte, dog uten å rundspille Crystal Palace. Da ble kontringsspillet avgjørende.

Først ut var Marcus Rashford. Med en lekker skuddfinte dro han av intet mindre enn tre motspillere, før han trillet ballen iskaldt i mål. Etter pause var det angrepskollega Anthony Martials tur. Et lynraskt klikk-klakk-spill førte til at franskmannen fikk rom til å plassere ballen i det lengste hjørnet.

– Manchester United har vist klasse de gangene de har fått kontringsmuligheter. De har vært dyktige foran Crystal Palaces mål. Kampene avgjøres i 16-meterne, og der har Manchester United vært gode – spesielt offensivt, oppsummerte TV 2s Petter Myhre fra kommentatorboksen.

– Blir en fantastisk avslutning på sesongen

Dermed er de røde djevlene à poeng med Leicester, men tre mål bak på målforskjell. Ole Gunnar Solskjær er godt fornøyd med at spillerne hans reiste seg etter uavgjortresultatet mot Southampton.

– Det er viktig at du slår tilbake med et godt resultat. Det var mer et godt resultat enn en god prestasjon i dag. Det var en jevn kamp, og Palace gjorde det vanskelig for oss. Vi spilte bra etter det andre målet, men før det var det en veldig tett kamp, oppsummerer Solskjær overfor britisk tv.

Laget hans har fjerdeplassen i egne hender ettersom de møter Leicester i siste runde. Kristiansunderen legger ikke skjul på at det vil bli en gigantisk kamp – uansett resultat i neste runde.

– Taper vi neste og de vinner, kan vi fortsatt slå dem. Og motsatt, hvis vi vinner og de taper, er det fortsatt en viktig kamp. Det blir en fantastisk avslutning på sesongen, slår United-manageren fast.

Gjenstående kamper i topp fire-racet Chelsea (63 poeng): Liverpool (B), Wolverhampton (H). Leicester (62 poeng): Tottenham (B), Manchester United (H). Manchester United (62 poeng): West Ham (H), Leicester (B).

Roser kameraten

Rashford og Martial står begge med 17 ligamål for Manchester United. Rashford avviser at de kniver om å bli lagets toppscorer.

– For oss handler det bare om å vinne kampene. Det er viktig at spissen vår scorer. Han fortjente det så hardt som han jobbet, i første omgang spesielt. Forhåpentligvis kan vi fortsette slik, sier Rashford lavmælt etter kampen.

22-åringen forklarer at det var en tøff kamp å spille i, og vil helst ikke snakke om rivalene i topp fire-racet.

– Vi må bare konsentrere oss om oss selv. Vinner vi hver kamp, går det bra. I dag var det en viktig seier og et godt resultat, så vi går hjem fornøyde, sier Rashford.

– Fantastisk

Formsterke Manchester United møtte et formsvakt Crystal Palace på Selhurst Park, men forskjellen kom ikke til syne i første omgang. Angrepsspillet, som tidvis har vært briljant for Manchester United etter koronapausen, lugget.

Da Harry Maguires tre headinger etter corner gikk utenfor og Mason Greenwood sleivet bort en god sjanse, så lagene ut til å gå til pause med 0-0 på resultattavlen. Så fant Marcus Rashford frem tryllestaven.

Manchester United-stjernen mottok en pasning fra Bruno Fernandes. Han forserte på tvers av feltet, før han fintet bort tre Vicente Guaita, Joel War og Patrick van Aanholt med én skuddfinte. Da fikk han en enkel jobb i å trille inn 1-0 til de røde djevlene.

– En fantastisk skuddfinte. Tre Palace-spillere ble fintet bort med den skuddfinten, konstaterte Petter Myhre i kommentatorboksen.

Stang-ut for Palace

Crystal Palace-leiren følte nok at Manchester United-ledelsen var ufortjent. Like i forveien hadde nemlig Wilfried Zaha fått et kakk rett over hælen av Victor Lindelöf, uten at dommeren eller VAR-teamet var villige til å gi straffe. En 50/50-avgjørelse, mener TV 2s ekspert.

– Det er en vanskelig avgjørelse. Det er en klumsete takling. Jeg tror ikke Graham Scott (dommeren) så det, for sikten hans var blokkert. Hadde han gitt det, tror jeg VAR hadde stått ved det og gitt straffen. For meg er det 50/50 – det kunne gått hvilken som helst vei, sa Trevor Morley i TV 2s Premier League-studio.

Vertene startet jakten på utligning i andre omgang, og var – bokstavelig talt – bare millimetere unna. Zaha fant Jordan Ayew på bakerste stolpe. Ballen ble sklidd i mål, men VAR-teamets linjer viste at stortåen til Ayew så vidt var foran Aaron Wan-Bissakas. Da hadde ikke dommeren noe annet valg enn å annullere scoringen.

Ti minutter før full tid punkterte Martial kampen. Bruno Fernandes fant Rashford, som igjen fant Martial. Da hadde Solskjærs spiss få problemer med å plassere ballen i det lengste hjørnet.