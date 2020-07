Ringte inn til politiet – ble selv anmeldt

Torsdag kveld fikk Oslo-politiet inn en melding fra en kvinnelig sjåfør som ringte og sa at sjåfør foran henne fremstod ruset.

Det viste seg imidlertid ikke å være helt sant.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand sier politiet fikk kontakt med begge partene i Asker. Underveis fant de ut at opplysningene som kvinnen hadde oppgitt, ikke var helt riktige.

– Hun hadde blant annet sagt at hun jobbet som ambulansearbeider. I tillegg hadde hun snakket med føreren av den andre bilen, hvor hun hadde opplyst at hun var politi.

Etter noen søk fant politiet ut at dette ikke stemte. I tillegg fant de ut at kvinnen ikke hadde gyldig førerkort.

Politiet oppretter dermed flere saker hvor melderen blir mistenkt. Kvinnen er fraktet til legevakten for prøver. Hekkelstrand opplyser at hun vil bli anmeldt for ikke å ha gyldig førerkort og ruskjøring.

– Vi mistenker henne for å være ruset. Siden hun har oppgitt seg for å være noen hun ikke er, vil nok det også bli nevnt i anmeldelsen, sier han.

Hekkelstrand sier de ofte får inn meldinger fra folk som melder om andre folk som kjører i ruset tilstand.

– Det er sjeldent at de som melder ender opp som mistenkt selv for ruskjøring, sier han.