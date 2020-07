Berge byttet ut for sjuende gang – får ett råd av TV 2s ekspert

Leicester-Sheffield United 2-0 (Kampen pågår ennå)

Sheffield United, som har spilt seg inn i kampen om Europaliga-plass denne sesongen, spilte en svak førsteomgang borte mot Leicester. En av dem som ikke fikk det til å stemme, var Sander Berge.

I sin indreløperrolle på midtbanen ble Asker-gutten løpende mye i mellom. På 45 minutter slo han bare ni pasninger, og traff på seks av dem. I pausen valgte manager Chris Wilder å erstatte ham med supporterfavoritten John Lundstram.

– Vi må se mer fra ham, sa Trevor Morley i forbindelse med en analyse av Sander Berge i TV 2s Premier League-studio.

Det var den tiende kampen 22-åringen startet i Premier League. I sju av dem er han blitt tatt av banen. Morley mener at Berge må involvere seg mer.

– Det er litt av problemet. Jeg vet ikke om han mangler selvtillit, men etter min mening må han ta ballen oftere. Han har et bra driv med ballen og er sterk, men han blir løpende rundt mye, konstaterte Morley.

Deretter viste han frem klipp hvor Berge tilsynelatende jaktet ballen uten mål og mening.

– Én ting vi ikke kan ta ham på, er at bare Ben Osborn har løpt mer. Han ser god ut, har fysikk og et bra touch, men han må involvere seg mer. Problemet er også at Sheffield United slår lange baller, understreket Morley.

Ekspertkollega Petter Myhre påpekte at det ikke bare var den norske midtbanespilleren som gjorde seg bort i første omgang. Like før Wilder byttet tre spillere i pausen, sa han:

– Jeg vil tro Wilder lurer på mange bytter. Sheffield United så ut som de gjorde i begynnelsen før koronapausen. Normalt er de vonde å møte, men så langt har det vært et lag som ikke har fungert.