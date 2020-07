Rosenborg skuffet: – Er ikke i nærheten

Det var lite som klaffet for Rosenborg i møte med bunnlaget Start.

Start - Rosenborg (0-0) 0-0

Det ble poengdeling mellom Start og Rosenborg torsdag kveld. Ingen av lagene klarte å finne veien til nettmaskene, og kampen endte dermed 0-0.

TV 2s fotballekspert mener Rosenborg har en lang vei å gå, før de er på nivå med de beste.

– Rosenborg har ikke vært i nærheten av Molde og Bodø/Glimt denne sesongen, og denne kampen er nok et eksempel på akkurat det. De klarer aldri å sette Start under skikkelig press, og i perioder av kampen er det Start som er det klart farligste laget, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Hjemmelaget ble muligens snytt for et straffespark etter 65 minutter. Kristoffer Zachariassen stoppet ballen med armen, men dommer Kristoffer Hagenes valgte å la spillet fortsette – ettersom det var vanskelig å se om hendelsen skjedde innenfor Rosenborgs 16-meter.

– Start blir snytt for et klart straffespark. Dommeren står godt plassert og er nødt til å se hva som skjer, og derfor er det uforståelig at han dømmer som han gjør, sier Jesper Mathisen.

Rosenborgs Dino Islamovic stod utvilsomt for kampens største mulighet. Den offensive midtbanespilleren ble spilt igjennom, men ble hindret på strek av Start-keeper Jonas Deumeland.

– Det var ikke hurrafotball. Det ble bedre i andre omgang, men jeg synes vi skaper for lite. Når vi både har Børven og Dino inne i boksen bør vi slå flere innlegg. Men uavgjort var et rettferdig resultat i dag, sier Rosenborg-trener Trond Henriksen i et intervju med Eurosport etter kampen.

Start i strupen på RBK

Start var fullt på høyde med trønderne fra starten av kampen, og fikk en gedigen mulighet til å ta ledelsen etter 42 minutter. Rosenborgs vikarkeeper Julian Faye Lund glapp ballen etter et innlegg fra Starts høyreside. Da fikk Starts Eirik Schulze en stor mulighet – men Tore Reginiussen fikk blokkert avslutningen.

– Dette var en av de bedre prestasjonene til Start denne sesongen, men skal de spille i Eliteserien også neste år må de begynne å vinne fotballkamper. Fire poeng på åtte kamper er altfor svakt, påpeker Mathisen.

Start har ennå ikke vunnet i årets Eliteserie og ligger nest sist på tabellen – ett poeng foran Aalesund.

Rosenborgs neste kamp er hjemme mot Sandefjord 19. juli, mens Start møter Brann borte samme dag.