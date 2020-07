– Hvor er alle nordmennene?

MALLORCA (TV 2): Mange i Mallorcas turistnæring stiller nå dette spørsmålet. For selv om det er lov å reise igjen, uteblir norske feriereisende foreløpig fra den populære ferieøya.

Gjøran Dolve kikker trist omkring i lokalet, som på en normal torsdags ettermiddag i juli ville vært fullt av feriestemte nordmenn.

– Ja, da hadde det vært ganske bra med liv her på denne tiden her. Rolig og folkelig med litt sport på TV og musikk i bakgrunnen, sier Dolve til TV 2.

Men nå har den kjente Gjøkeredet bar i Magaluf vært stengt siden i fjor høst. Sesongåpningen skulle ha vært i april, men da herjet koronaviruset i Spania og landet var stengt ned.

Nå, når alt er åpnet opp og det er lov å reise igjen, glimrer nordmenn med sitt fravær på den populære turistøya i Middelhavet.

– Nei, jeg har sett noen ennå. Hadde jeg gjort det, hadde det allerede vært åpent her, sier bareieren.

Turistrush uten nordmenn

Daglig ankommer nå mer enn 100 fly Mallorca fra ulike europeiske land.

Det tilsier at turismen er på full fart opp igjen og at mellom 15 og 20 tusen tilreisende flokker til øya hver dag.

Men etter at den norske regjeringen åpnet opp for utenlandsreiser onsdag, har det ennå ikke vært ett direktefly fra Norge.

José Antonio Sola, som driver det skandinaviske hotellet Vista Sol i Magaluf, ville normalt hatt minst 60 norske gjester på denne tiden. Nå forstår han ikke helt hva som skjer.

– Vi venter med lengsel på nordmennene fordi de er så viktige for oss, sukker Sola.

Hotelldirektør José Sola er helt avhengig av norske turister, og forstår ikke hvor de blir av. Foto: Elias Engevik, TV 2

Han spekulerer i at de strenge reiserestriksjonene nordmenn har vært utsatt for har gjort dem redde for å fly – eller å komme til Spania i det hele tatt.

Sterkere tilbake til høsten

Spania var et av de landene i Europa som ble hardest rammet av koronaviruset i mars.

Etter en åtte uker lang total nedstengning erklærte spanjolene foreløpig seier over epidemien 21. juni. Men de siste dagene har smitten blomstret opp igjen flere steder, også på Mallorca.

Bare det siste døgnet har det vært over 580 nye tilfeller, melder avisa El Pais.

Bareier Gjøran Dolve mener likevel at øya er svært trygg å reise til, med de tiltakene som er satt inn.

– Når alle snakker om at Spania er hardt rammet, er det fastlands-Spania de mener. Her har det vært veldig lite.

Dolve tror den sure norske høsten og vinteren vil bringe solhungrige nordmenn tilbake til øya, der han har vært fastboende de siste sju årene.

I beste fall håper han det blir en forandring i løpet av de neste par ukene, slik at han kan åpne baren sin igjen.

– Det jeg gleder meg mest til er å se folk igjen og åpne opp. Å se folk le og kose seg som de normalt ville gjort på denne tiden. Det er det vi er kjent for, og det er det har jeg savnet mest, sier bareieren til TV 2.