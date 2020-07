– Det hadde vært kult å få en kvinne på toppen av den listen

Emilie Haavi (28) er nummer to på listen over spillere med flest norske titler, men det håper hun å endre på.

Et år etter korsbåndsskaden er Emilie Haavi tilbake.

Fredag kom hun også på scoringslisten da LSK Kvinner knuste Røa 5-1.

28-åringen har 17 norske titler, men har planer om å få flere med LSK Kvinner i årene fremover.

– Nå har jeg fått hørt at det bare er Roar Strand igjen oppe på toppen der, og han har vel 21, så det hadde jo vært kult å få en kvinne på toppen av den lista. Men vi får jo se hvor lenge jeg skal holde på. For det blir jo noen år til det går. Vi får se, men det hadde vært gøy, sier Haavi til TV 2.

Om alt går på skinner for gultrøyene de kommende sesongene, har hun like mange titler som Strand om halvannet år. Men utsettelser på grunn av korona kan bremse rekordjakten.

– Nå er det fortsatt usikkert med hva som skjer med cupen, så jeg håper jo veldig at det blir cup i år! Da har jeg i hvert fall sjansen til å eventuelt få to titler denne sesongen. Vi får se, sier LSK-kapteinen.

– Hva gjør du om du får samme antall som Strand da?

– Da kan jeg ikke gi meg. Jeg håper jo at jeg har noen år igjen på fotballbanen. Det føles i hvert fall sånn nå. Det spørs om jeg blir like bortskjemt som jeg har vært med Lillestrøm de siste seks årene, hvor vi nesten har hatt med oss «The Double» hvert år. Det skal nok holde hardt å klare det på to år, sier hun.

Store endringer i laget

På relativt kort tid har flere av lagvenninnene reist til utlandet for å spille for andre klubber, og det har blitt store endringer i troppen til LSK Kvinner. Haavi tror dermed at det blir større kamp om å trone Toppserien og cupen i tiden fremover.

– Tidligere har vi kanskje kontrollert flere kamper og det har føltes mer komfortabelt, men i år tror jeg at det kommer til å bli ekstremt jevnt. Da må vi klare å ta vare på de mulighetene vi får, sier hun.

Og tabellen så langt i serien viser at det er tett mellom lagene.

– Jeg tror det kommer til å bli veldig jevnt. Det er jo ingen lag som har full pott hittil.

Haavi synes det er spennende at kanarifuglene har fått en annen rolle i serien enn tidligere.

– Egentlig synes jeg det er gøy. Det er på en måte gøy å for en gangs skyld nesten være litt «underdogs». Jeg kjenner at jeg motiveres og trigges av at kanskje ikke alle har så troa på oss. Vi har jo veldig troa på oss selv, vi har en klar ambisjon, så egentlig synes jeg at det er gøy å få inn mange nye, unge og sultne spillere.

Siden skaden har 28-åringen blitt en av veteranene på laget.

– Plutselig er man en av de gamle, rutinerte som drar lasset. Det føles jo litt rart, men sånn har det blitt. Egentlig kjenner jeg at jeg bare motiveres litt ekstra av det, forteller Haavi.

Serieutsettelsen passet bra

LSK-spilleren måtte reise hjem fra VM i fjor da korsbåndet røyk under en trening. Nå kan hun spille hele kamper igjen. Uten korona-utsettelsen av serien, hadde hun ikke kunnet vært med like mye fra seriestart.

– Det kan jo være at den koronaen egentlig passet ok for min del, for nå kan jeg spille i 90 minutter, og det hadde jeg ikke kunnet hvis seriestarten hadde vært i mars. Nå er jeg med for fullt og kneet funker veldig bra, forteller hun.

28-åringen mener også at hun har kommet sterkere tilbake etter et helt år uten å spille kamper.

– Jeg kjenner jo at jeg har savnet å spille fotball veldig mye. Når man er igjennom en sånn periode setter det ting veldig i perspektiv. For min del tror jeg det bare har gitt meg mer motivasjon til å spille videre og sette mer pris på hvor privilegert jeg faktisk har vært.

– Hvordan var det å spille den første kampen etter skaden?

– Det var jo selvfølgelig spesielt. Jeg tenkte mye i forkant, men så er det litt sånn at når man er ute på banen så glemmer man det litt, og det er jeg egentlig veldig glad for. Bekymringen min har vært at jeg skal tenke på det og trekke meg, og det ville tatt bort ganske mye av den spilleren jeg er hvis jeg ikke hadde turt å gå «all in», sier Haavi.

Nå mener Bærums-jenta at hun er tilbake til sitt gamle jeg.

– Jeg føler ikke at det hemmer meg på noen måte, men jeg kjenner at det er litt godt å ha den første kampen unnagjort, siden det gikk bra og nå er jeg bare i gang og koser meg med det.

LSK Kvinners neste kamp er hjemme mot Klepp 26. juli.