Supertalentet hadde noe helt spesielt. Men han ble utdelt dårlige kort

Vi begynner med Jack Wilshere. Når hans West Ham møter Watford fredag kveld, i det som er en viktig kamp om fornyet Premier League-kontrakt, spiller han neppe en betydningsfull rolle.

Til tross for at han er skadefri, har han bare spilt 35 minutter fordelt på to kamper etter koronapausen. At Wilshere skulle havne i kulden i et nedrykkstruet lag i sin antatt beste alder, var en fjern virkelighet da han som 19-åring herjet mot Barcelona i Champions League.

NY GULLGUTT: Jack Wilshere tok Fotball-Europa med storm da han storspilte mot Barcelona i 2011. Foto: Felice Calabro'

– Han kunne vært snillere med kroppen sin og mer profesjonell, rett og slett, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Skadene har stått i kø for engelskmannen. Ifølge Transfermarkt har han mistet svimlende 208 kamper som følge av skade i løpet av proffkarrieren. I tillegg kommer oppgjørene han ikke har vært kampklar til.

TV 2s fotballekspert levner Wilshere få sjanser til å slå tilbake.

– Dessverre tror jeg han aldri kan komme seg opp dit han skulle. Jeg har snakket litt med folk som har vokst opp med ham – han ble beskrevet som den mest begavede spilleren i byen, men aldri den beste til å ta valg og gjøre det som trengs for å bli best. Han var bare god i utgangspunktet, men burde blitt mye bedre, slår Stamsø-Møller fast.

– Skadene er ikke hele historien. Det går på livsstil, og rett og slett prioriteringer tidlig i livet. Han ville heller leve livet enn å satse alt på fotballen. Det er sånn som kan forandre seg etter hvert når man blir eldre og stifter familie, men jeg kan aldri i verden se for meg ham som en superstjerne igjen, fortsetter han.

Tok Championship med storm

På motsatt banehalvdel står Will Hughes (25). Da det begynte å bli klart at Wilshere ikke kom til å leve opp til forventningene, rettet mange engelskmenn øynene mot Championship, nærmere bestemt Derby.

Ryktene hadde begynt å gå om en slepen midtbanespiller som spilte med stoisk ro, alderen til tross. I Derby var kampplanen klar: Bare gi ballen til Hughes.

– Folk sier: «Er han virkelig bare 17?». Det er som å ha en veteran på laget. Det er ikke mange 17-åringer her i landet som spiller på et slikt nivå. Det skiller ham ut, sa tidligere Derby-sjef Nigel Clough den gangen.

FORSKJELLIGE SKJEBNER: Will Hughes spilte U21-EM med Harry Kane i 2015. Deres karrierer har tatt vidt forskjellig kurs siden. Foto: Thorstenwagner / BILDBYRÅN

Hughes ble straks koblet til gigantene. Ikke bare de største klubbene i England, også i Spania.

– Jeg satt i garderoben og leste at han var linket til Barcelona, og tenkte: «Helsikke, er han det? Det er jo kult, han sitter jo her», minnes Mats Mørch.

Sørlendingen, som måtte legge opp noen år senere på grunn av skade, spilte med Hughes for Derbys ungdomslag.

– Det forundret meg ikke. Trente han med A-laget ga han aldri bort ballen, og trente han med U18-laget var det akkurat det samme. Han var bare smart og adapterte seg til det miljøet han var i, forteller Mørch.

Utdelt dårlige kort

Han møtte Hughes for første gang på U18-laget. Midtbanespilleren var to år yngre enn de fleste, og slo ikke til med en gang. Etter tre-fire måneder skjedde det noe.

– Da ble han varm i trøyen. Så ble han bare sinnssykt god. Han var den beste på trening hver dag, mistet aldri ballen og skapte ting hele tiden, sier Mørch.

En overgang materialiserte seg aldri. Hughes ble værende i barndomsklubben helt til han var 22 år. Så gikk turen til Watford, hvor han riktignok nå er blitt en viktig brikke. Kontrasten er likevel stor fra nedrykksstrid til Liverpool og Barcelona.

– Han er fortsatt en kjempegod spiller. Jeg synes han har klart det veldig bra. Men i forhold til det jeg hadde tippet for fem år siden, ville jeg kanskje trodd at han skulle spille på et enda høyere nivå, sier Mørch.

I motsetning til Wilshere, har Hughes hele tiden vært svært profesjonell. Der andre talenter med store lønningsposer ble fristet av bylivet, slappet midtbanespilleren av hjemme og passet på å restituere godt nok, ifølge hans tidligere lagkamerat.

Én ting har imidlertid vært vanskelig for ham å gjøre noe med: De fysiske egenskapene. Der Hughes er teknisk god og veldig smart, skorter det i nærspillet.

– Han har en litt fysisk begrensning. Han er ikke den største eller sterkeste, og det var veldig tydelig veldig tidlig. Til den dagen i dag mangler han litt styrke og hurtighet for å ta det neste steget. De aller største klubbene har liksom ikke satset på ham, for han har litt fysiske begrensninger når det kommer til hurtighet og styrke, forklarer Mørch.

SVAKHETEN: Duellspillet har aldri vært Will Hughes' største styrke. Her i kamp om ballen med Burnleys Dwight McNeil. Foto: Peter Powell

– Han var ikke like heldig

Hughes var klar over det selv, men for ham ble det vanskelig å gjøre noe med det som kan ha blitt hans akilleshæl på vei mot den ypperste toppen.

– Jeg vet at han har jobbet mye med dette. Han var mye i «gymmen» i Derby og trente for å bli sterkere, men han ble bare ikke så mye større. Og hadde han trent veldig mye med vekter, hadde han kanskje følt at kroppen hans ikke fungerte like bra.

– Det er en grunn til at speidere ser på det fysiske først. Det tekniske og taktiske kan man jobbe med etterpå. Han var ikke like heldig med det fysiske, men kompenserer ved å være veldig aggressiv, tett oppi og leser situasjonene bra. Men i én-mot-én-dueller sliter han, synes jeg, understreker Mørch.

Lanseres for A-landslaget

Etter en noe røff start på karrieren i Watford, har Hughes begynt å få sving på sakene etter trenerskiftet like før nyttår. Watfords assistentmanager lanserte ham nylig som en kandidat for landslagssjef Gareth Southgate – mannen som hentet Hughes opp på U21-landslaget.

– Jeg vet at han kom inn på Derby som en ung spiller, og nå har han etablert seg som en Premier League-spiller som burde ha ambisjoner om landslagsspill. Det er ikke for å legge press på ham. Jeg synes han er på det nivået, sa Craig Shakespare.

Igjen kan det være de fysiske forutsetningene som stikker en kjepper i hjulene til Hughes.

– Jeg tipper at han ikke vil spille på det engelske landslaget på grunn av de fysiske forutsetningene. Spillerne som spiller der er fysiske monstre, og de unge spillerne som kommer opp har styrke, hurtighet og taktisk og teknisk klokskap. De har det meste, poengterer Mørch.

– Det kan veldig godt være at han kan bli solgt til en klubb høyere på tabellen. Det tror jeg. Men de fysiske forutsetningene gjør det litt vanskelig for ham å ta steget helt opp til Manchester City, Liverpool eller Manchester United. De type spillerne er alle raskere og sterkere, og det tror jeg gjør det vanskelig for ham.

