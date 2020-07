Væpnet aksjon i Bergen etter slåsskamp

Politiet sendte flere patruljer til området ved bybanestoppet på Kronstad i Bergen etter flere meldinger om personer som slåss.

– Vi fikk inn meldinger om slåsskamp mellom ungdom og unge voksne. Derfor valgte vi å sende en god del resurser til stedet, og valgte å bevæpne politiet, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker til TV 2.

Det ble observert steinkasting og bruk av stenger og rør under slagsmålet. Det skal ha vært et slagsmål mellom to gjenger opplyser politiet på Twitter.

Én person skal blø fra hodet, men er ved bevissthet og blir tilsett av helsepersonell.

Halleraker opplyser at politiet har kontroll på stedet, og er i kontakt med noen av de involverte. To personer blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

– Det kan jo blusse opp igjen andre steder, så politiet kommer til å sirkulere i området, sier han.