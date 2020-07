Forsvarer: – Han er glad han får hjelp

SARPSBORG (TV 2): 31-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk i Sarpsborg erkjenner at han har behov for hjelp, ifølge mannens advokat.

Torsdag ble det bestemt at 31-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk etter tre knivstikkingepisoder, natt til onsdag, blir varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud.

Den siktede møtte ikke til fengslingsmøtet.

– Det er fordi det forelå skjellig grunn til mistanke og at tilleggsvilkårene er oppfylt. Da ville det bli fengsling uansett, og han nikket bekreftende på at han var enig i varetekstfengslingen. Det ville vært bortkastet tid å drive å flytte han rundt da, forklarer mannens advokat Marius Otterstad.

ADVOKAT: Marius Otterstad sier at den siktede 31-åringen er glad han nå får hjelp. Foto: TV 2/Skjermdump

– Hva synes han selv om varetekten?

– Han var nok mest av alt glad for at han får den behandlingen han trenger. Han erkjenner at han har behov for hjelp. Det mener han at han har hatt over lengre tid, sier advokaten.

Flere innleggelser

Mannen vedkjenner seg de faktiske forhold.

Den siktede er nå på Kalnes sykehus, mens sakkyndige gjennomfører en prejudisiell undersøkelse som vil avgjøre om mannen er strafferettslig tilregnelig, og om det eventuelt blir aktuelt å føre en sak for tvungen psykisk helsevern.

Otterstad tror at mannen vil sone varetekten på psykiatrisk avdeling.

– Jeg går utifra at han blir værende der han er, med tanke på denne undersøkelsen som må gjennomføres. Det er hensiktsmessig å foreta undersøkelsen på en klinikk, med de sakkyndige i nærheten. Det ville vært uforholdsmessig å sette han på en glattcelle nå.

Advokaten sier at mannen har vært innlagt på psykiatrisk avdeling i 2014 og 2015, og at han også har vært innom psykiatrisk avdeling etter 2015.

– Men om det er nylig, eller mer enn et år siden, det vet jeg ikke. Men han har vært innlagt etter 2015 også, sier advokaten, samtidig som han forteller at han usikker på om den siktede har oppsøkt hjelpen selv.

– Vanskelig å tyde

Otterstad vet ikke om det vil bli avholdt flere avhør av mannen.

– Det viktigste nå er å få på plass denne prejudisielle avgjørelsen som kartlegger om det er noe poeng i å ha flere avhør. Jeg tror at påtalemyndigheten mener det samme.

– Mener han selv at han har godt av å være på Kalnes?

– Han har vel ikke i den grad forståelse for hvor han befinner seg, men han nikket samtykkende på at han synes det er helt greit å være der. Selv tror jeg også at det er det beste for han akkurat nå, sier advokaten.

Otterstad sier at den siktede virker å være usikker på hva som skjedde ved den første knivstikkingen.

– Han forklarte det på en måte som gjør at det er umulig å vite om han egentlig hadde forståelse for hva som skjedde før, under og etter knivstikkingen. Det er vanskelig å tyde om han hadde fullstendig kontroll over hendelsesforløpet.

– Bør man reise debatten om denne mannen burde blitt fanget opp av helsevesenet?

– Det er langt utenfor mitt kompetansenivå, svarer advokat Marius Otterstad.