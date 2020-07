– Det er helt grusomt

Hanad Hassan Mohammed kjenner både de som ble knivstukket i Sarpsborg og mannen som er siktet for forholdene. Han forteller om et somalisk nærmiljø i sorg.

Natt til onsdag mistet en kvinne livet, mens to andre ble skadet etter flere knivstikkinger i Sarpsborg.

Den 31 år gamle mannen som er siktet for forholdene er av norsk-somalisk bakgrunn, og var en del av det somaliske miljøet i Sarpsborg.

Hanad Hassan Mohammed kjenner både den siktede, kvinnene som ble skadet, og han kjente også kvinnen som ble drept.

– Det som har skjedd er grusomt, det kommer sinne og frustrasjon. Våre tanker går til den avdøde og familien, sier Mohammed.

Han forteller at han og resten av nærmiljøet nå vil jobbe for å støtte familienes pårørende.

– Det er veldig viktig at vi har et tett samarbeid med politiet og kommunen. Vi skal fortsette med det. Og så håper vi at det som har skjedd ikke skjer igjen.

Mange pårørende

Mohammed forteller at flere i Sarpsborg nå er etterlatt i sorg.

– Mange familier er preget av dette, vi vil prøve å kontakte alle.

Sarpsborg kommune, politiet og byens somaliske miljø vil nå arbeide for å håndtere tragedien på best mulig måte.

– Vi hadde møte i går og pratet litt om hva vi skal gjøre. Vi har pratet om at vi skal ha tett samarbeid med politiet og Sarpsborg kommune. Kommunen har et kriseteam og vi skal bistå med hjelp til de pårørende, og så skal vi kontakte den avdødes familie gjennom politiet.

– Hva sier folk i miljøet om det som har skjedd?

– Selvfølgelig kommer det følelser og frustrasjon, men situasjonen er litt bedre nå som Sarpsborg er en trygg by, sier Mohammed.

Varetektsfengslet

Torsdag ble det bestemt at mannen som er siktet for forholdene blir varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud.

Mannen vedkjenner de faktiske forhold.

Den siktede er nå på Kalnes sykehus, mens sakkyndige gjennomfører en prejudisiell undersøkelse som vil avgjøre om mannen er strafferettslig tilregnelig, og om det eventuelt blir aktuelt å føre en sak for tvungen psykisk helsevern.