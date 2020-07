Går ut med navnet på kvinnen som ble drept i Sarpsborg

Politiet går ut med navnet etter ønske fra Haugens datter.

– Det er leit og trist at Sarpsborg kommune har mistet en god og trofast kollega, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje etter at politiet friga navnet, i en uttalelse.

– Våre tanker går til avdødes pårørende etter denne tragiske hendelsen, fortsetter han.

– Dyktig og godt likt

Assisterende direktør helse og velferd Alice Reigstad sier at Marianne Haugen i mange år har jobbet som helsefagarbeider ved Boveiledning Skjeberg. Arbeidsstedet var Myrvollveien servicebase som er en bolig for mennesker med varige sammensatte bistandsbehov.

– Hun var dyktig og godt likt både av kollegene, beboerne og pårørende, sier Reigstad.

Den avdødes kolleger og beboerne på arbeidsplassen har fått oppfølging siden tidlig onsdag morgen.

Det er lagt opp til en rolig minnemarkering på arbeidsplassen hvor det er satt frem lys ved siden av et bilde av avdøde. I tillegg er det lagt frem en kondolanseprotokoll. Av smittevernhensyn er det kun avdødes kollegaer, beboere i boligen og deres pårørende som har tilgang til minnemarkeringen.

Knivstakk tre kvinner

Haugen omkom etter å ha blitt knivstukket av en mann i Sarpsborg sent tirsdag kveld. Samme kveld knivstakk den samme mannen to andre kvinner.

Den 31 år gamle mannen er siktet for drap og drapsforsøk. Han ble torsdag varetektsfengslet med brev og besøksforbud.

I kjennelsens står det at «siktede med skjellig grunn kan mistenkes for straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, nemlig for ett drap og to drapsforsøk som beskrevet i siktelsen».

31-åringen er tidligere tiltalt for grov vold. Han ble frikjent for tiltalen i fjor. I dommen fremgår det at mannen har vært innlagt på psykiatrisk avdeling flere ganger.