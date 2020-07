Den ene bilprodusenten etter den andre har de siste årene elektrifisert drivlinjene på modellene sine.

Men italienske Maserati har enn så lenge holdt stand, og sverget til bensin og diesel. Og kun det. Det er imidlertid i ferd med å endre seg.

Nå slipper de nemlig sin første elektrifiserte modell – nemlig den linjelekre sedanen Ghibli.

Det er riktignok ikke slik at denne blir ladbar. Her snakker vi en ganske forsiktig tilnærming – i form av et såkalt mildhybrid-system. Det baserer seg på et 48-volts batteri.

Men Maserati lover at dette skal sørge for å kutte utslippene med 25 prosent. Det er naturligvis viktig både for miljøet – og for avgiftene. Ikke minst i Norge er det siste viktig. Her har Maserati måttet tåle å bli kraftig avgiftsbelagt for sine bensin- og dieselmotorer.

Maserati Ghibli har mange lekre designdetaljer. Den nye mildhybrid-utgaven får eget design på grillen.

Vil ikke har tunge batterier

Forklaringen på at man ikke har valgt å gå for en ladbar hybrid, handler ganske enkelt om vekt.

- Vi gjorde undersøkelser rundt ladbar hybrid. Men skal det være noe poeng, må rekkevidden være rundt 50 kilometer på ren strøm. Det krever et stort og tungt batteri bak, som vil ødelegge vektfordelingen, sier sjef for elektrifisering i Maserati, Corrado Nizzola.

Faktisk veier den nye modellen 80 kilo mindre enn en Ghibli med dieselmotor.

Rask

Tallene som slippes rundt forbruk og utslipp er ikke helt endelige. Det som imidlertid er helt klart er ytelsene. Med 325 hk, klarer den 0-100 km/t på 5,7 sekunder. Toppfarten har du når speedometeret viser 255 km/t.

Mildhybrid-Ghiblien blir bakhjulsdrevet – og får en åttetrinns ZF automatgirkasse.

Får Maserati-lyd

Produksjonen av Ghibli med mildhybrid-motorisering er ventet å starte i september.

Visuelt får den en ny grill, blå stylingdetaljer og en egen gråfarge som heter Grigio Evoluzione. Også innvendig går blåfargen igjen, blant annet i sømmene og en brodert Maserati-logo på skinnsetene.

Nizzola og co har ikke uventet jobbet grundig med å gjøre eksosanlegget en Maserati verdig. Her blir det ikke noe kunstig lyd gjennom høyttalerne i bilen, nei.

Joda, Maserati kan design på innsiden, også. Disse setene er lekre!

Snart elbil

Tradisjonell eksoslyd må du imidlertid se langt etter, når de kommer med sin første rene elbil. Det skjer allerede neste år, i form av Gran Turismo coupe.

Neste elbil ut blir GranCabriolet - som etter planen skal komme i 2022.

Men om du ikke får vanlig eksoslyd, er den italienske bilprodusenten tydelige på at det blir en lyd. Du skal ikke være i tvil om at du hører en Maserati, selv om den er elektrisk.

Så gjenstår det å se om kundene vil like "elmotor-lyden" de har å by på. Her er det en rekke elbilprodusenter som har forsøkt seg på ulike varianter, uten at vi kan si at noen har truffet helt innertier, neda.

Men om noen skal klare det, må det vel være nettopp lydekspertene i Maserati?

En ny og større infotainmentskjerm er blant nyhetene på innsiden. Systemet skal dessuten være mulig å oppdatere trådløst.

