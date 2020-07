Denne solbrilletabben gjør «alle»

Nordmenn er flinke til å bruke solbriller, men en undersøkelse viser at noen har feiloppfatninger om solbrillebruk, mener forbund.

Solbrillene havner fort på nesa til folk flest når sola titter fram.

Men det holder ikke, mener Norges blindeforbund.

En undersøkelse Opinion har gjort for forbundet viser at to av tre bruker solbriller når det er direkte sol ute, men de mener at undersøkelsen avdekker feiloppfatninger om solbrillebruk når det ikke er sol.

På spørsmål om man trenger å bruke solbriller dersom det er overskyet, svarer 32 prosent av de spurte «nei». 21 prosent svarer «ikke sikker».

Stråler gjennom skyene

– Det er forståelig at mange tenker at dersom du ikke ser sola på grunn av skyer, er det aldri behov for solbriller, men det er ikke riktig, sier øyelege ved Øyehelseklinikken og professor Tor Paaske Utheim til TV 2.

Han er Blindeforbundets rådgivende øyelege og professor ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge og Oslo Met.

– Et tynt skylag har minimal effekt på UV-stråling, og selv et tykkere skydekkere kan slippe gjennom UV-stråling. Strålene gir økt risiko for kreft, samt øyesykdommer som grå stær, aldersrelatert makuladegenerasjon og pterygium, sier Utheim.

Grå stær er en sykdom hvor det oppstår uklarheter i linsen og som svekker synet. Netthinnesykdommen aldersrelatert makuladegenerasjon er den hyppigste årsaken til svaksynthet hos eldre i vår del av verden. Personer med pterygium har en vingeformet innvekst av bindevev på øyets overflate. Tilstanden er særlig vanlig i tropiske strøk, ifølge NHI.

Feil oppfatning

I undersøkelsen til Opinion mener også 47 prosent av de spurte at det er bedre å bruke solbriller med mørke glass, men uten UV-beskyttelse, enn å ikke bruke solbriller i det hele tatt.

Men mørke brilleglass uten UV-beskyttelse kan være skadelig for øynene, advarer professor Utheim.

– Mørke glass fører til at pupillen utvider seg, slik den gjør i mørke rom. Dette gjør at linsen og netthinnen får mer UV-eksponering. Det er derfor svært viktig at brillene har full UV-beskyttelse, sier han.

Må være UV-beskyttet

For å unngå å bruke solbriller uten UV-beskyttelse som skader øynene, må brillene være CE-merket.

Merket betyr at solbrillene oppfyller et minimumskrav for beskyttelse mot skadelige UV-stråler. Alle solbriller som selges i Norge og EU, skal være CE-godkjent.

1009 respondenter deltok i undersøkelsen til Opinion. Undersøkelsen ble gjennomført fra 24. til 29. juni.