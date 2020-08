Selvkjørende biler gjorde på sett og vis sitt inntog med Tesla. Dog med litt varierende hell.

Skeptikerne forteller mer enn gjerne om uhellene som har skjedd med teknologien. For at det har vært noen, er ikke til å stikke under en stol. Mens fanatikerne gjerne forteller gladhistoriene. Der bilen selv har oppdaget farer og ulykker har blitt unngått. For det har også vært mange tilfeller av det også, de er kanskje ikke fult så interessante i nyhetsperspektiv som den negative vinklingen.

Uansett hvilken leir man hører hjemme i, gjør man nok smart i å ta inn over seg at denne teknologien kommer. Den kommer fortere enn man kanskje tror også.

Teknologien klar i år

Forleden forkynte Tesla-sjef Elon Musk på en videooverført, kinesisk IA-konferanse, at autonome, eller helt selvkjørende biler, kan oppnås med den teknologien som Tesla besitter i dag.

Tesla-sjef, Elon Musk sier at Telsa kan bli autonome på nivå fem allerede i år.

– Jeg er trygg på at vi vil ha den grunnleggende funksjonaliteten for autonomi på nivå fem fullført allerede i år, sa Elon Musk.

– Jeg tror det ikke er noen grunnleggende utfordringer igjen for autonomi-kjøring på nivå fem i en Tesla, la Musk til.

– Det er en ganske enkel programvareforbedring som skal til for å oppnå nivå fem. Jeg er helt sikker på at dette kan oppnås med maskinvaren som er i Tesla i dag, sa Musk videre, til deltagerne på konferansen i Shanghai.

Ingen sjåfør er nødvendig

Selvkjøring på nivå null er fullstendig menneskelig kontroll. Nivå fem er helt motsatt ende. Det er en bil som er fullstendig autonom i enhver situasjon. Ingen menneskelig sjåfør er nødvendig. Bilen gjør alt selv.

Dagens systemer ligger på nivå to eller tre. Nivå fire er selvkjørende, men bare under gode forhold og på visse veier.

Å ha autonomi på nivå fem i laboratoriet er en ting. Det er ikke det samme som å levere i bilene og å la kundene bruke det.

Dessuten er det en betydelig jobb i forbindelse med godkjenning hos ulike myndighetene også. Bare så sent som i fjor ble Teslas autopilot "strupet" av nye og strengere EU-regler. Bilene klarer langt mer enn det de får lov til.

Kan komme fort

Så det at Tesla er nær å løse full autonomi og selvkjøring for biler, bør ikke nødvendigvis tas som en forpliktelse om at vi får systemene og oppdateringene som skal til for å kunne bruke dette i 2020.

Selvkjøring har hele tiden vært en av Teslas kjerneverdier. Selskapet har per i dag den beste og raskeste teknologien for å få dette til å fungere. De har allerede nå tilgang til enorme mengder data rundt dette fra Teslaer som har kjørt ti-tusenvis av kilometer med autonom-teknologi. Noe som gir dem unike erfaringer som ingen andre bilprodusenter i dag sitter på.

Selv om Musk kanskje har vært litt for rask og aggressiv i promoteringen av teknologien, er det liten tvil om at dette kommer. Kanskje fortere enn det mange liker å tenke på.

