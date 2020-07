Adel stukket med skrutrekker i hodet - millimeter fra å bli drept

– Skrujernet satt fast i hodet mitt. Jeg fikk helt sjokk! Det føltes som om jeg fikk strøm i hele hodet, forteller Adel Dabbas til TV 2.

Vi treffer 44-åringen i huset han og familien har kjøpt i Ørsta kommune.

Dramatikken utspant seg mens Adel var på jobb som miljøarbeider i nabokommunen i en kommunal omsorgsbolig for personer med rus- og psykiske utfordringer, skriver lokalavisa Møre-Nytt, som først fortalte historien.

En av brukerne skal ha fått en stemme i hodet som befalte å drepe.

– Det skjedde så fort. Alt var over på 20 sekunder, husker Adel.

Flaks

Han holdt hodet såpass kaldt at han klarte å trekke skrujernet ut av hodet før han kollapset foran sin egen kollega.

– Jeg prøvde å ringe i mobiltelefonen, men glemte nødnummeret og jeg fikk tungt for å puste og mistet taleevnen. Til slutt kollapset jeg, sier Adel.

Adel og familien kom til Norge i 2014 som kvoteflyktninger. Dabbas er utdannet farmasøyt, men på Sunnmøre synes han det å jobbe med mennesker passet ham bedre enn å være farmasøyt. Dermed fikk han tilbud om å jobbe som miljøarbeider i Volda kommune.

– Jeg har frem til nå stortrivdes i jobben og fått gode tilbakemeldinger fra både brukere, kolleger og ledelsen i kommunen. Jeg har aldri opplevd å være redd på jobb, forteller 44-åringen.

Men om ettermiddagen den 7. juni ble alt snudd på hodet. Etter angrepet med skrutrekkeren ble Adel først fraktet til sjukehuset i Ålesund og deretter med ambulansefly til St. Olavs i Trondheim med alvorlige skader.

LUFTAMBULANSE: Adel ble fraktet til sjukehus i Trondheim med ambulansefly. Foto: Privat.

– Jeg har et sterkt oksehode og hadde flaks med at det ikke gikk langt verre, sier miljøarbeideren med et lite smil.

For ifølge legene var skrutrekkeren gått så langt inn i hodeskallen på Dabbas at han kun var en millimeter fra å pådra seg en massiv hjerneskade eller i verste fall dø.

– Jeg har vært heldig som kom fra det uten livstruende skader. Men jeg er usikker på om jeg får synet tilbake. Det er tåkete og jeg sliter med hørselen, har konsentrasjonsproblemer og er preget av det som skjedde. Jeg har det vanskelig nå, sier miljøarbeideren.

Mannen som sto bak angrepet er siktet for drapsforsøk og er varetektsfengslet. Den siktede erkjenner straffskyld, opplyser hans forsvarer.

– Jeg har ikke opplevd ham som farlig tidligere selv om det har vært noen ubehagelige episoder. Jeg er heller ikke sint og bitter på vedkommende, Dabbas om den siktede.

Preget

Adel Dabbas er mest opprørt over at personer med rus og psykiske problemer blir plassert i en kommunal omsorgsbolig.

– Personer som er så farlige som dette må være på psykiatriske institusjoner og tas hånd om av spesialisthelsetjenesten. Håpet er at det som skjedde meg på jobb kan bidra til at politikken endres. Det er ikke alle som passer inn i det kommunale hjelpeapparatet, sier Dabbas til lokalavisa Møre-Nytt.

PREGET: Adel Dabbas er fortsatt sterkt preget etter hendelsen. Foto: Arne Rovick /TV 2

Fem uker etter den sjokkartede opplevelsen på jobb, er Dabbas usikker på om at han vil tilbake til den opprinnelige jobben. For han er fortsatt sterkt preget etter angrepet på jobb.

– Den første tiden etter angrepet tenkte jeg at det ville være fint å dra tilbake på jobb. Jeg elsket jo den jobben. Men etter å ha vurdert situasjonen, tror jeg at jeg må ta meg god tid til å finne ut hva jeg vil. Jeg har veldig lyst til å jobbe med mennesker og håper at kommunen kanskje kan tilby meg en annen jobb. Først må jeg slappe av og bli frisk, men jeg er optimist, sier Adel Dabbas.

Rutinene fulgt

Han føler han har fått god oppfølging fra Volda kommune etter voldsepisoden på jobb.

– Det var forferdig å høre om angrepet på Adel. Det var helt uventet og vi føler med ham, sier kommunalsjef for helse- og omsorg i Volda kommune, Svein Berg-Rusten.

Arbeidstilsynet kritiserer kommunen for at det ikke er gjennomført intern skriftlig gjennomgang av ulykken og heller ikke vurdert tiltak som skal hindre at slike ulykker skjer igjen.

Kommunalsjefen er ikke enig og mener sikkerheten til de ansatte er godt nok ivaretatt.

SJEF: Svein Berg-Rusten er kommunalsjef for helse- og omsorg i Volda kommmune og rystet over angrepet på hans ansatt i helsetjenesten. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Rutinene som er utarbeidet er fulgt i denne saken. Vi har ikke grunnlag for å si at det er opptrådt annerledes enn rutinene tilsier, sier kommunalsjefen.

Han understeker at de aldri kan være helt trygge på at ansatte kan bli utsatt for vold.

– Gjennom samhandlingsreformen har kommunene fått et større ansvar, spesielt innenfor rus og psykisk helsetjensten. Volda kommune har bygd godt tilrettelagt boliger der hensynet til beboere og ansatte er satt i høysete. Vi tenker sikkerhet i hverdagen og hvordan systemet vårt skal håndtere utfordringene vi har, sier Svein Berg-Rusten.

– Altfor høyt tall

Nesten én av tre pleie- og omsorgsarbeidere har vært utsatt for vold eller trusler, viser siste rapport fra 2017 hos Helsedirektoratet. Norsk Sykepleierforbund er bekymret over at flere helsepersonell stadig blir utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.

– Det er et altfor høyt tall. Det må tas tak i - og det haster, sier leder Lill Sverresdatter i Norsk Sykepleierforbund.

Arbeidstilsynet gjennomførte 483 tilsyn med kommunale virksomheter i helse- og sosialsektoren i 2017. Tilsynene avdekket behov for forbedringsarbeid knyttet til kommunenes forebyggende arbeid med vold og trusler.

Nær seks av ti av de kontrollerte virksomhetene hadde ikke tilfredsstilt dette kravet.

– Vi er nødt til å få en finansiering som gir oss muligheten til å ha riktig bemanning, mer kompetanse og nok fagfolk på jobb. Og det må skje nå, sier Sverresdatter.