Politiet melder om parkeringskaos ved populær fjelltur

Sør-Øst politidistrikt melder at det er fullt parkeringskaos en av parkeringsplassene som brukes i anledning turer til Gaustatoppen.

Klokka 12.45 torsdag melder Sør-Øst politidistrikt at de har fått flere meldinger om at parkeringsplassen i området rundt Stavsro, som brukes av mange som skal opp til Gaustatoppen, er full.

– Det meldes om totalt parkeringskaos, skriver politiet.

Operasjonsleder Trond Egil Groth sier til TV 2 at de har besluttet å sende en patrulje opp, men at den enda ikke er kommet fram.

– Det er gått litt over styr. Vi skal gjenopprette normaltilstanden der oppe.

Han forteller at en lokal entreprenør har fortalt dem at «han aldri har en sett verre situasjon der oppe».

Groth forteller at det er en ganske stor parkeringsplass det er snakk om. Nå oppfordrer politiet sjåfører til følger reglene når de skal parkere.

Visit Rjukan skriver på sine nettsider at dette er det beste utgangspunktet for å gå til Gaustatoppen til fots. Stavsro ligger på rundt 1100 meter over havet.

Fra Stavsro er det 4,3 kilometer opp til toppen. Det er avgiftsparkering med et begrenset antall plasser i høysesong, skriver Visit Rjukan.

Onsdag oppsto en tilsvarende situasjon ved populære Preikestolen, der alle de tusen parkeringsplassene ble tatt i bruk, og køen strakk seg over fire kilometer, helt ned til riksveien. Også da ble politiet tilkalt.