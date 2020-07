Nylig testet vi BMWs heftigste SUV: X6 M Competition. En versting som byr på over 600 hk – hentet fra en råsint, 4,4-liters V8-er med twin turbo.

Vi fikk kjøre den i en uke – og lot oss imponere og hvor heftig en SUV faktisk kan være. Her får du mye adrenalin og et voldsomt fraspark.

Men det er én ting som får Broom-Vegard til å tenne på alle pluggene. Rett og slett fordi han mener det ikke har noe i en slik bil å gjøre. Eller for den del noen annen bil.

Såpass irriterende synes han faktisk at det er, at han fyrer seg skikkelig opp.

I videoen over kan du høre og se hva som gjør den ellers ganske så rolige vestlendingen skikkelig opprørt. Det hele tar av etter rundt 6 minutter og 40 sekunder.

Kostbar

X6 M Competition klarer 0-100 km/t på bare 3,8 sekunder, og har en startpris på rundt 2,3 millioner kroner. Testbilen, med en god porsjon ekstrautstyr, ender på nesten 2,5 millioner.

Det gjør den til en av de aller dyreste nybilene til salgs i Norge. For å sette prisen i perspektiv: Du kan få 8 (åtte!) BMW i3, for omtrent samme pris som testbilen.

BMW X6 M Competition er et formidabelt råskinn av en bil.

Digger bilen

Selv om Broom-Vegard fyrer løs med innlevelse om den ene detaljen i bilen, er han generelt svært begeistret for SUV-verstingen. Her er et lite utdrag fra testen:

Følelsene stikker dypere enn utseendet. X6 M Competition er som den rålekre rypa du er på date med, som plutselig viser seg å være bilinteressert – og som i tillegg heier på Manchester United! Det er så man må klype seg i armen.

Dette er bilen som har alt. Den er praktisk, den går som et pisket skinn, ser herlig brutal ut, har god bakkeklaring, firehjulsdrift, nok plass – og bra komfort, når du ønsker det.

Den perioden vi hadde bilen, opplevde vi mye oppmerksomhet. Det kan du lese mer om i selve testen her.

